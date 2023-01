Calciomercato Juventus: arriva dal Napoli, sgarbo Scudetto

Juventus-Napoli è pronta a giocarsi anche sul calciomercato: i bianconeri sono pronti a fare uno sgarbo Scudetto ai partenopei.

E’ tempo di Juventus-Napoli, ma i bianconeri pensano ad una beffa sicuramente importante ai partenopei in vista della prossima stagione e quindi in casa partenopea c’è sicuramente un po’ di preoccupazione per la situazione.

La Juventus ha messo tra gli obiettivi di calciomercato un calciatore del Napoli ed è pronta ad un vero e proprio sgarbo Scudetto. Il quadro della situazione è sicuramente in evoluzione e non possiamo escludere delle novità nelle prossime settimane, ma i bianconeri ci sono e sono pronti a piazzare sicuramente un colpo importante anche in ottica futuro.

Mercato: la Juventus guarda in casa Napoli, sgarbo in arrivo

La Juventus è pronta ad una vera e propria rivoluzione e tra gli obiettivi c’è anche un calciatore dei partenopei. Si tratta di una trattativa non semplice per diversi motivi, ma sicuramente da Torino un tentativo lo si farà nella speranza magari di convincere prima il diretto interessato e presentarsi da Giuntoli con il sì del giocatore.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, la Juventus per il prossimo calciomercato estivo ha messo tra gli obiettivi Piotr Zielisnki. Il polacco, infatti, è in scadenza con il Napoli nel 2024 e per il momento la trattativa per il rinnovo sembra essere ferma. Una situazione che potrebbe favorire proprio i bianconeri, pronti a superare economicamente l’offerta dei partenopei al calciatore.

Resta poi da trovare l’accordo con i partenopei e forse questo è il passaggio sicuramente più complicato. De Laurentiis potrebbe opporsi per non rinforzare una diretta concorrente e quindi aprire alla cessione, ma all’estero. Oppure, come fatto con altri big, farlo partire a parametro zero nel 2024. In questo caso sarà fondamentale la volontà del calciatore e proprio per questo i bianconeri sono pronti ad affondare il colpo prima sul calciatore e poi parlare con il Napoli.

Ultime Zielinski: perché il rinnovo con il Napoli è difficile

Il colpo di calciomercato Zielinski per la Juventus potrebbe essere favorito dal mancato rinnovo del polacco con il Napoli. Le trattative per il prolungamento con i partenopei, come detto, si sono arenate e sembra essere molto complicato riprendere la discussione per un semplice motivo.

I partenopei stanno attuando la politica del contenimento delle spese e quindi è molto complicato raggiungere le cifre di adesso. Da qui l’ipotesi di una proposta al ribasso e di un giocatore che non dovrebbe accettare queste condizioni. La strada, quindi, sembra essere ormai in salita e la Juventus è pronta ad approfittarne per regalarsi un colpo importante a centrocampo.