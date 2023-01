Calciomercato: il Milan lo soffia alla Juve, arriva l’esterno

E’ tempo di Milan-Juve anche durante questa sessione di calciomercato. I rossoneri sono pronti a strappare l’esterno alla Vecchia Signora.

Il calciomercato invernale è pronto a regalare dei veri e propri colpi a sorpresa, specialmente per i tifosi di Milan e Juve. Le due squadre si trovano a rincorrere il Napoli in classifica e sarebbero disposte a fare carte false per un esterno.

Il Milan e la Juve si contendono sul calciomercato uno dei migliori esterni in circolazione. Un profilo completo per entrambe le big della nostra Serie A, alla ricerca di un esterno che possa garantire affidabilità sia in fase offensiva che in quella difensiva. Inoltre il calciatore in questione ha un curriculum europeo di tutto rispetto, con diverse apparizioni sia in Champions che in Europa League.

Calciomercato Milan, sgarbo europeo alla Juve: arriva lui

Nel corso di questa stagione di Serie A ci sono state due grandi delusioni. Stiamo parlando di Milan e Juventus costrette a ricorrere al calciomercato. L’obiettivo ad inizio stagione dei rossoneri prima di tutto era difendere il tricolore e poi fare qualche passo in avanti nella massima competizione Europea. Ancora più travagliata la stagione dei bianconeri, che complice anche i numerosi infortuni, hanno iniziato troppo tardi la rincorsa al Napoli capolista.

Adesso quindi le due squadre sarebbero pronte a rinforzarsi. Sono diversi gli obiettivi di mercato di Milan e Juventus. Entrambe le squadre cercano un calciatore in grado di garantire subito grandissime prestazioni. Un nome in queste ore è spuntato sul portale calciomercato.com.

In queste ore Milan e Juventus si contendono sul calciomercato Alejandro Grimaldo. Il terzino spagnolo di 27 anni al momento è in forza al Benfica. Dopo diverse stagioni con la maglia della formazione portoghese sarebbe pronto ad una nuova esperienza ed è disposto a tutto pur di approdare in Serie A.

Calciomercato, Milan e Juve si contendono Grimaldo: la situazione

Il futuro di Alejandro Grimaldo sembra quindi essere in Serie A. Stando alle ultime voci di mercato il terzino è stato accostato a Milan e Juventus. Al momento però sembra molto difficile che lo spagnolo accetti di arrivare in rossonero per fare da riserva a Theo Hernandez. Questo scenario significherebbe avere poco spazio a disposizione per mostrare le proprie qualità.

Se il Milan resta un’opzione di mercato remota, la Juventus appare una destinazione possibile. I dirigenti bianconeri sarebbero pronti ad offrire un pluriennale a cifre importanti per il terzino. Si infiamma quindi la sfida tra Juve e Milan pronte a battagliare non solo sul campo, ma anche sul mercato.