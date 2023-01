Serie A: esonero a sorpresa, il nuovo tecnico già sul campo

Nuovo movimento in panchina per la Serie A, con un esonero che oramai è dietro l’angolo. Pronto il nuovo tecnico: tutti i dettagli.

Dopo il mondiale in Qatar, la Serie A è pronta ad entrare nel vivo. Infatti ad accendersi non è solamente la lotta scudetto, ma anche quella per la permanenza nella massima categoria. Adesso un’altra panchina è rovente: scelto il sostituto.

Un’altra panchina è pronta a saltare. Infatti la Serie A potrebbe essere scossa da un nuovo esonero. In queste ore potrebbe arrivare la decisione ufficiale della società, oramai stanca di attendere risultati. Sono diverse le squadre nella zona calda della classifica, ma adesso la tanto attesa svolta in panchina potrebbe cambiare il destino di una delle pretendenti alla salvezza.

Serie A, salta un’altra panchina: il club ha deciso

Il campionato è pronto ad entrare nel vivo, con la lotta per lo Scudetto che è aperto, proprio come quella per la permanenza nel massimo campionato. Un esonero però potrebbe cambiare le sorti di una delle grandi deluse di questa Serie A. Sono infatti diverse le giornate che mancano al termine del campionato ed una società avrebbe scelto di cambiare in panchina.

Se nelle ultime ore era stata piena fiducia all’allenatore, adesso la squadra vorrebbe un esperto in miracoli salvezza. Nel dettaglio stiamo quindi parlando della Cremonese che potrebbe esonerare il tecnico Massimiliano Alvini.

La Cremonese avrebbe quindi scelto di esonerare Massimiliano Alvini. Una scelta doverosa visto che l’allenatore nelle diciassette giornate di Serie A è riuscito ad ottenere solamente sette punti, tutte ottenute da pareggi. Infatti dall’inizio del campionato, Alvini non è mai riuscito ad ottenere i tre punti. Inoltre la società lombarda avrebbe già in mente anche il sostituto del tecnico.

Cremonese, vicino l’esonero di Alvini: i nomi in lizza

In queste ore quindi la Cremonese sembrerebbe pronta all’esonero di Alvini. Sono tantissime le chance concesse all’allenatore autore della cavalcata per la promozione. Adesso però, secondo calciomercato.com, il DS Ariedo Braida starebbe pensando a due nomi per la panchina dei lombardi.

Il primo corrisponde a Roberto D’Aversa. Ma ad entusiasmare i tifosi è soprattutto il secondo nome sul taccuino del direttore sportivo, ossia quello di Davide Ballardini. Infatti stiamo parlando di un vero e proprio mago delle rimonte salvezza, come ben ricorderanno i tifosi del Genoa. Adesso quindi la Cremonese proverà il cambio allenatore per compiere il miracolo salvezza.