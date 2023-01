Futuro Skriniar: svolta imminente, il giocatore ha deciso

Il futuro di Milan Skriniar sembra essere ormai definito : il giocatore ha preso una decisione e la comunicherà in questa sessione di calciomercato.

Il lavoro dell’Inter prosegue tra campo e mercato. Se da una parte i nerazzurri sono impegnati per cercare di rientrare in lotta per lo Scudetto ed arrivare fino in fondo nelle altre competizioni, dall’altra la società è al lavoro per mettere la parola fine ad alcune situazioni.

Tra queste c’è anche quella di Skriniar. Il difensore slovacco è in scadenza nel 2023 e, secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, avrebbe deciso il suo futuro e quindi la svolta è imminente. Annuncio che a questo punto potrebbe arrivare anche in questa sessione di calciomercato.

Calciomercato: Skriniar ha deciso, ecco con chi firma

Le trattative tra i nerazzurri e il centrale proseguono ormai da tempo, ma forse ora si è arrivati ad un punto di svolta importante. E, come scritto dalla Rosea, c’è una data cerchiata in rosso per capire se alla fine si potrà continuare insieme oppure no.

La decisione finale se rinnovare con l’Inter da parte di Skriniar sarà presa subito dopo la Supercoppa, ma le sensazioni sono negative e il prolungamento sembra essere lontano. Infatti, il centrale non sembra essere pienamente convinto del progetto e potrebbe, nonostante il pressing di società e tifosi, decidere di non scommettere sul futuro in nerazzurro e accettare la corte del PSG.

E’ una situazione comunque in evoluzione e sembra essere molto complicato fare delle previsioni. Ma una cosa è sicuramente certa: il futuro dello slovacco sarà deciso nel giro di poco tempo anche perché in casa Inter non c’è voglia di aspettare troppo. Se la risposta sarà ancora una volta negativa, i contatti potrebbero interrompersi definitivamente e i nerazzurri andare su un altro obiettivo (Scalvini in pole position). Vedremo cosa succederà e quali saranno alla fine le decisioni sia del club nerazzurro che del giocatore.

Ultime Inter: Dzeko verso il rinnovo

Se per Skriniar il rinnovo sembra essere molto lontano, Dzeko potrebbe rinnovare addirittura in questa sessione di calciomercato. Le prestazioni del bosniaco hanno convinto Zhang a confermarlo ed ora la firma è davvero vicina.

Si tratta di un giocatore fondamentale per gli schemi di Inzaghi e proprio questo ha portato la società nerazzurra a fare un sacrificio e confermarlo. Nei mesi scorsi si parlava di una sua cessione per provare a salvaguardare i conti. Ora la situazione è completamente cambiata e i dubbi in attacco sono Lukaku e Correa e non su di lui. Per Dzeko si apre la possibilità di chiudere la carriera con la maglia dell’Inter.