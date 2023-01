Serie A: ritorna Fabian Ruiz, Napoli tradito

Fabian Ruiz ha sicuramente scritto pagine importanti per il Napoli, ma ora lo spagnolo potrebbe tradirei partenopei ritornando in Serie A in estate.

Ha fatto di tutto per arrivare al PSG, ma le prestazioni non stanno convincendo per nulla il club francese tanto da ipotizzare una sua cessione al termine del campionato. Un’ipotesi che potrebbe portare lo spagnolo ancora una volta in Italia.

Fabian Ruiz, infatti, durante il calciomercato estivo si candida ad essere una grande opzione per una big di Serie A. Il cammino è sicuramente lungo per diversi motivi, ma una squadra è pronta ad approfittare di questa situazione per regalare al proprio tecnico e al club un calciatore sicuramente molto importante anche in ottica internazionale.

Calciomercato: Fabian Ruiz in Serie A, lo prende una big

Inutile dire che il calciatore ha dato sicuramente del suo meglio in Italia ed un suo ritorno nel nostro campionato non è da escludere a priori. Resta da capire se il PSG aprirà seriamente ad una cessione al termine della stagione oppure ci sarà davvero un passo indietro ed una conferma dello spagnolo.

Sicuramente il profilo di Fabian Ruiz potrebbe fare a caso della Juventus durante il prossimo calciomercato estivo. Come riportato da Estadio Deportivo, il PSG vorrebbe da parte delle prestazioni di livello più importante rispetto a quelle attuali e per questo motivo preferisce aspettare il termine della stagione per capire meglio cosa fare con lo spagnolo.

La Juventus resta alla finestra e solamente nelle prossime settimane capirà se affondare il colpo oppure no. Una cosa è certa: i bianconeri lo hanno già cercato in passato e potrebbero decidere di sacrificare Locatelli per arrivare allo spagnolo. Si tratta, comunque, di una opzione non semplice da portare a termine per diversi motivi e quindi non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro della situazione molto più chiaro e naturalmente regalare al proprio allenatore un rinforzo gradito.

Ultime Fabian Ruiz: le spagnole restano alla finestra

Naturalmente non c’è solamente la Juventus sulle tracce di Fabian Ruiz in vista del prossimo calciomercato estivo. Sul giocatore potrebbe inserirsi con forza anche il Real Madrid (che lo ha cercato in passato ndr). Attenzione pure al Barcellona da sempre alla ricerca di un calciatore con determinate caratteristiche.

La partita in questo senso è ancora aperta, ma la decisione finale spetterà al Paris Saint-Germain e vedremo se il club nelle prossime ore aprirà oppure no ad una cessione in estate. Per il momento le prestazioni non hanno assolutamente convinto la società e quindi non possiamo escludere nulla almeno fino a quando non ci sarà una scelta definitiva da parte dei francesi.