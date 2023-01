Spalletti contro Allegri prima della partita: è successo in diretta

Alta tensione tra Spalletti e Allegri prima del match. E’ successo in diretta e questo ha sicuramente alzato ancora di più la tensione nel match.

Napoli-Juventus non è mai una sfida come le altre e diciamo che anche Spalletti e Allegri ci mettono del proprio per alimentare la tensione e naturalmente l’ultima parola spetterà direttamente al campo.

Spalletti prima della partita si è scagliato in diretta contro Allegri. Parole molto dure e che aprono ad un vero e proprio duello anche a distanza. Naturalmente la tensione è molto alta e non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire se questo duello avrà dei riflessi sul campo oppure le squadre riusciranno ad isolarsi.

Spalletti contro Allegri: cosa ha detto prima della partita

Spalletti e Allegri non si sono mai realmente amati e le dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia di questo match sembrano essere una conferma. Ma ora è il tecnico dei partenopei ad accendere la miccia e stuzzicare anche verbalmente il suo corregionale e avversario in questa corsa Scudetto.

Un attacco da parte di Spalletti ad Allegri prima della partita che accende un po’ la sfida e naturalmente rende molta tensione tra i due allenatori. Il tecnico dei partenopei ha ribadito di non avere problemi con il suo avversario, ma è lui casomai ad averli.

Parole sicuramente molto dure e quindi non ci resta aspettare le prossime ore per capire se ci sarà una replica da parte di Allegri oppure no. Sicuramente il tecnico bianconero per il momento ha preferito non alimentare la tensione e il saluto con il sorriso sembra essere una conferma. Da parte di Spalletti, comunque, la concentrazione non manca e siamo certi che nel post partita spiegherà meglio le sue dichiarazioni a Dazn. Una cosa è certa: tra i due la tensione non manca e vedremo cosa accadrà in futuro visto che Napoli e Juventus si scontreranno ancora una volta in futuro.

Spalletti e Allegri: due toscani in lotta per lo Scudetto

Spalletti e Allegri non si amano e il duro attacco avvenuto prima di Napoli-Juventus è una conferma. Ma allo stesso tempo il rispetto tra i due non manca e questo forse è la cosa più importante in un calcio che deve insegnare nel migliore dei modi ai più piccoli.

Vediamo se entrambi in futuro avranno modo di chiarirsi e magari al ritorno rilasciare dichiarazioni diverse rispetto a quanto successo in questo 13 gennaio. Ma una cosa è certa: entrambi sono toscani e in lotta per lo Scudetto. Un obiettivo che sicuramente è destinato ad aumentare la loro rivalità.