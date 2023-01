Calciomercato: è fatta per il marocchino, lo hanno preso

Il calciomercato di gennaio entra nel vivo e sono diversi i colpi pronti ad essere piazzati. Preso il marocchino: l’ha chiesto il tecnico.

Siamo oramai a metà gennaio e sono ore caldissime in termini di calciomercato. Infatti sono diversi i colpi pronti ad essere piazzato, tra cui anche il richiestissimo centrocampista del Marocco: a breve cambierà maglia.

Sono diverse le protagoniste di calciomercato, tra queste troviamo anche la Fiorentina. Sono diversi i calciatori della Viola che hanno colto l’interesse di prestigiosi club europei. Nonostante la stagione sia stata al di sotto delle aspettative, il Mondiale è servito per rilanciare diversi pezzi pregiati dello scacchiere di Vincenzo Italiano. D’altra parte il presidente Rocco Commisso si è detto lusingato dall’interesse per i suoi calciatori, aprendo quindi le porte a dei possibili acquirenti.

Calciomercato, tutti sulla Fiorentina: richiesti diversi calciatori

La Fiorentina rischia quindi di diventare la vittima sacrificale di questo calciomercato. Il cammino in campionato non è di certo entusiasmante eppure c’è chi vede grande qualità nella rosa dei Viola. Cresce quindi la preoccupazione per tutti i tifosi della Fiesole, che a breve potrebbero vedere andar via diversi beniamini.

D’altra parte la strategia del presidente Rocco Commisso appare chiara, vendere per poi reinvestire sul mercato. Il calciomercato è quindi pronto a strappare ai Viola uno dei grandi protagonisti dell’ultimo Mondiale in Qatar.

L’opportunità di calciomercato per diverse squadre si chiama Sofyan Amrabat. Dopo un mondiale da assoluto protagonista con il suo Marocco, il centrocampista dei viola è richeisto da diverse big europee. Infatti pare proprio che il suo futuro sia lontano dalla compagine gigliata. D’altra parte il patron del club ha aperto a possibili acquirenti e sarebbe pronto a cedere nel caso in cui l’offerta si riveli adeguata.

Situazione Amrabat: la possibile destinazione

Sofyan Amrabat sembrerebbe proprio il colpo giusto per il calciomercato dell’Atletico Madrid. Il centrocampista marocchino è infatti stimato dal tecnico dei colchoneros. Infatti il Cholo Simeone sarebbe alla ricerca di un calciatore che garantisca grinta, corsa, geometrie. Al momento dal club viola non trapela nulla, con il mercato che attualmente è in stand-by sia in entrata che in uscita.

A far discutere sono però soprattutto le possibili cessioni. Infatti sono oggetto del desiderio di calciomercato anche Nico Gonzalez e Cabral. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, specialmente l’argentino potrebbe partire durante questa sessione di calciomercato, con il Leicester che avrebbe messo sul piatto 35 milioni per assicurarselo già nella finestra di mercato invernale.