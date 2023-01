Calciomercato: prendono Makengo e Lukic, c’è l’affare

Viktor Makengo e Sasa Lukic coinvolti in un doppio affare. Secondo le ultime notizie di mercato riportate dal Corriere dello Sport, i due centrocampisti di Udinese e Torino sarebbero pronti a diventare i protagonisti del calciomercato di gennaio.

Viktor Makengo sarebbe pronto a lasciare l’Udinese, allo stesso modo anche Sasa Lukic dovrebbe dire addio al Torino in questa sessione di mercato.

Secondo le ultime notizie in arrivo da Torino, infatti, i due calciatori sarebbero finiti al centro di una maxi operazione che coinvolge anche altre squadre.

Makengo e Lukic protagonisti del mercato 2023

Jean-Viktor Makengo (24), centrocampista dell’Udinese, aveva cominciato la stagione da titolare nella squadra friulana. Tuttavia dopo l’esplosione di Lovric e Samardzic sta faticando a trovare spazio ad Udine nella squadra di Sottil. Per questo motivo una sua cessione a gennaio non sembra da escludere. Makengo aveva impressionato tutti nel corso della prima parte di stagione e sul finale dello scorso campionato, per questo oggi ha mercato.

In queste settimane il club di Pozzo avrebbe ricevuto offerte dall’Italia e dall’estero per i calciatore. L’Udinese valuta Makengo 10-15 milioni di euro, ed il suo futuro potrebbe essere a Torino.

Makengo potrebbe arrivare al Torino per prendere il posto di Sasa Lukic (26). Il centrocampista, che già in estate era stato messo sul mercato e fuori rosa, non ha rinnovato il suo contratto in scadenza tra un anno e mezzo. Per questo motivo il capitano granata potrebbe dire addio nelle prossime settimane. Sul Sasa Lukic in scadenza 2024 ci sono Leicester e West Ham.

Calciomercato, Lukic e Makengo protagonisti di mercato: le destinazioni

Due protagonisti della Serie A potrebbero lasciare il campionato italiano. Infatti in questa sessione di calciomercato Makengo e Lukic potrebbero lasciare rispettivamente Udinese e Torino. Nel corso di questa stagione Makengo ha collezionato 14 presenze in campionato, smistando un assist e ricevendo due cartellini gialli. Un profilo che potrebbe interessare proprio alla formazione di Ivan Juric.

Grandi movimenti in uscita anche per i granata. Infatti è sul mercato Sasa Lukic. Questa, con grandi probabilità, sarà l’ultima stagione del calciatore in maglia granata. Anche quest’anno il centrocampista serbo si sta mettendo in mostra ed in 14 presenze in campionato è riuscito a trovare la gioia del goal in ben due occasioni, bottino rimpolpato anche dal goal realizzato in Coppa Italia. Per lui però adesso sembrano aprirsi le porte della Premier League.