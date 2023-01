Calciomercato: Moura in Serie A, arriva a zero

Lucas Moura a sorpresa potrebbe arrivare in Serie A a zero durante il calciomercato estivo. Il Tottenham non gli rinnoverà il contratto.

Dopo averla sfiorata per diverso tempo in passato, il brasiliano presto potrebbe arrivare in Serie A per iniziare una nuova esperienza e magari fare un’avventura importante prima di ritornare in patria e concludere la carriera.

Il Tottenham non ha nessuna intenzione di rinnovare il contratto a Lucas Moura e per questo motivo si tratta di una opportunità a zero che molti club di Serie A vogliono sfruttare durante il calciomercato estivo. Resta da capire la volontà del calciatore di provare ad arrivare in Italia oppure prendere una decisione diversa e magari provare una nuova avventura.

Mercato: Lucas Moura in Italia, ecco con chi firma

L’esperienza di Lucas Moura al Tottenham sembra essere ormai agli sgoccioli. Conte ha confermato che il club non gli rinnoverà il contratto e quindi per lui nei prossimi mesi ci sarà l’occasione di trovare una nuova squadra per magari fare una esperienza in un campionato completamente diverso dalla Premier League.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, per lui si parla molto di un ritorno in Brasile, ma Lucas Moura rappresenta una grande occasione anche per la Serie A in vista del calciomercato estivo. Se le big sembrano avere altri obiettivi e difficilmente andranno sul calciatore, possibilità importanti da sfruttare per Lazio e Roma, sempre alla ricerca di giocatori di qualità e di esperienza.

Si tratta, come detto in precedenza, di una opzione da non sottovalutare e molto dipenderà anche dalla volontà del calciatore. Sicuramente per lui ritornare in patria è una grande occasione per chiudere al meglio una carriera importante. Ma, come fatto da altre tante stelle, non possiamo escludere una decisione di ripartire dall’Italia e provare ancora un anno importante nel nostro campionato e magari successivamente cercare di ritornare in Brasile prima di appendere gli scarpini al chiodo.

Ultime Lucas Moura: Brasile in vantaggio sull’Italia

La Serie A sicuramente pensa a Lucas Moura in vista del prossimo calciomercato estivo, ma il Brasile attualmente sembra essere leggermente in vantaggio per diversi motivi. Sicuramente ritornare in patria per lui è una grande opportunità per chiudere al meglio la sua carriera.

Naturalmente l’ipotesi di disputare almeno una stagione in un campionato importante e competitivo lo stuzzica e quindi solamente nelle prossime settimane capiremo meglio cosa succederà e quale sarà il futuro del calciatore. Roma e Lazio sono alla finestra e valutano con attenzione alla possibilità di piazzare un colpo importante. Sicuramente da febbraio si entrerà nel vivo e solamente dopo avremo un quadro più chiaro della situazione.