Cremonese: esonero Alvini, l’annuncio in diretta

In casa Cremonese tiene banco l’esonero di Massimiliano Alvini. Subito dopo il match contro il Monza è arrivato l’annuncio in diretta.

Nuovo scivolone per la Cremonese e la panchina del tecnico dei lombardi è ritornata ancora una volta a rischio. La società per il momento si è presa del tempo per rifletterci, ma presto saranno prese delle decisioni.

E subito dopo la sconfitta contro il Monza, è arrivato un annuncio in diretta sul possibile esonero di Massimiliano Alvini. Si tratta di parole sicuramente molto chiare e che sembrano confermare una chiara direzione sia in vista del campionato che della Coppa Italia, con la Cremonese impegnata sul campo del Napoli. Una partita sulla carta sicuramente impossibile, ma bisognerà capire chi siederà sulla panchina.

Cremonese: esonero Alvini, c’è l’annuncio

La panchina di Massimiliano Alvini è sempre a rischio. Nonostante la società gli ha sempre confermato la fiducia, diciamo che la posizione non è assolutamente salda ed una decisione la Cremonese dovrà prenderla nel giro di davvero poco tempo.

E nel post partita della sfida contro il Monza è proprio Alvini a fare un annuncio in diretta su un possibile esonero da allenatore della Cremonese. Il tecnico toscano si è dichiarato pronto a proseguire questa avventura convinto che la squadra ha ancora tanto da dare ma soprattutto che segue le sue idee. Naturalmente lo stesso ex Perugia si è detto pronto a qualsiasi decisione prenderà la società e per questo motivo nelle prossime ore ci sarà una decisione importante.

Il momento non è dei più semplici e sembra essere necessaria una scossa per consentire alla squadra di provare a raggiungere la salvezza o almeno a non perdere il treno con molte giornate di anticipo. Saranno ore di riflessioni e presto capiremo quale sarà la decisione definitiva. Una cosa è certa: per il momento la strada è in salita e anche la conferma di Alvini non sembra essere certa.

Ultime Cremonese: Ballardini è il favorito

L’esonero di Alvini sembra essere ormai certo e anche l’annuncio del suo sostituto alla Cremonese non tarderà ad arrivare. Si è parlato di tanti tecnici, ma il grande favorito sembra essere Ballardini.

Il club lombardo è pronta ad affidarsi ad uno che di salvezza sa tutto e soprattutto la sua esperienza potrebbe essere fondamentale per cercare di fare un cambio di passo e provare a raggiungere la salvezza. Un obiettivo non facile, ma le salvezze di Salernitana e Crotone sembrano consentire al club lombardo di poter sperare. Ma molto dipenderà dalle decisioni della società ed anche dai risultati che arriveranno nelle prossime partite.