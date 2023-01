Milan, l’ammissione di Pioli spaventa i tifosi: dubbi sul progetto

Nel post partita di Lecce-Milan Stefano Pioli ha fatto una ammissione che sicuramente ha spaventato i tifosi: dubbi sul progetto.

E’ stata una settimana sicuramente molto complicata per il Milan. Due punti ottenuti in altrettante sfide di campionato e una eliminazione dalla Coppa Italia che pesa ancora molto nei termini della stagione.

Nel post partita di Lecce-Milan Stefano Pioli ha fatto una ammissione che spaventa i tifosi anche ai fini del progetto. Parole sicuramente molto chiare che sembrano essere un messaggio molto importante sia alla società che alla stessa squadra. Il tecnico rossonero si è detto preoccupato e vedremo se alla fine si riuscirà ad ottenere il cambio di passo oppure si dovrà intervenire sul mercato.

Milan: Pioli preoccupato, l’ammissione del tecnico

Il Milan alla Supercoppa non si avvicina nel migliore dei modi. Due pareggi, sicuramente molto diversi tra loro, e una eliminazione in Coppa Italia contro il Torino che pesa davvero molto in chiave del bilancio stagionale. Le preoccupazioni restano visto che i nerazzurri, almeno in questo momento, sembrano avere qualcosa in più rispetto ai diretti avversari.

E Stefano Pioli nel post partita di Lecce-Milan ha fatto una ammissione sul progetto che spaventa un po’ i tifosi. Nessuna dichiarazione eclatante, ma un chiaro messaggio anche a società e giocatori: serve sicuramente una riflessione per capire cosa non funziona e soprattutto il perché di questo approccio sbagliato.

Nei prossimi giorni sicuramente si farà il punto della situazione e si cercherà di trovare la giusta quadra per affrontare nel migliore dei modi l’Inter ed anche le altre sfide. Sicuramente, come ammesso dallo stesso Pioli, serve un cambio di passo e per farlo magari ci saranno anche delle modifiche a livello di formazione visto che qualche giocatore sicuramente fino a questo momento non ha convinto. Riflessioni in corso e un chiaro messaggio inviato alla società: alcune riserve non sono assolutamente in grado di sostituire i titolari.

Ultime Milan: Supercoppa crocevia fondamentale

La Supercoppa ora rappresenta un crocevia fondamentale sia per il Milan che per le preoccupazioni di Pioli sul progetto. Come ammesso dallo stesso tecnico, ci si aspettava un atteggiamento molto diverso dai suoi giocatori e la delusione è visibile sul volto dell’allenatore rossonero.

Ora è arrivato il momento delle riflessioni e soprattutto di fare gruppo in vista di un appuntamento fondamentale come quello della Supercoppa. Inutile dire che, in caso di un nuovo flop e di una sconfitta pesante, in casa rossonero si dovranno effettuare tutti i ragionamenti del caso e a questo punto non possiamo escludere un intervento sul mercato per consentire magari a Pioli di avere delle riserve all’altezza.