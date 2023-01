Milan: non è più incedibile, colpo da 15 milioni

Sorpresa possibile per il calciomercato del Milan: i rossoneri hanno nel mirino un calciatore che non è incedibile e costa 15 milioni di euro.

Il Milan è impegnato sul campo per provare a bissare lo Scudetto e non possiamo escludere che i rossoneri decidano di fare un regalo a Pioli dopo che le riserve hanno deluso e sicuramente c’è bisogno di qualche chance in più in attacco.

Un giocatore che piace al Milan non è più incedibile in questa sessione di calciomercato e bastano solo 15 milioni di euro per acquistarlo. La cifra è sicuramente non elevata e per questo motivo ci potrebbe essere un tentativo durante la prossima sessione. Molto dipenderà anche da Pioli e dalla volontà del tecnico di avere un nuovo rinforzo in attacco.

Calciomercato Milan: che occasione, colpo da 15 milioni

Il Milan non aveva in previsione particolari movimenti in questa sessione, ma le ultime sfide hanno evidenziato qualche difficoltà e quindi non possiamo escludere un intervento da parte dei rossoneri per consentire a Pioli di avere una chance importante sia in Italia che in Europa.

E l’opportunità in questo calciomercato invernale per il Milan si chiama Timothy Weah. Il figlio d’arte, secondo i media spagnoli, non è più incedibile e il Lille ha deciso di fissare il prezzo a 15 milioni. Si tratta di una cifra sicuramente non elevata e soprattutto i rossoneri possono contare sulla chiara volontà del giocatore americano di vestire la maglia milanista in futuro come fatto dal padre.

In un’intervista, infatti, il calciatore aveva ammesso il suo sogno di arrivare in Serie A e giocare con la squadra con la quale ha visto forse le migliori prestazioni del padre. Diciamo che per il momento il Milan non ci ha mai pensato per diversi motivi, ma ora la situazione in casa rossonera sembra essere completamente differente e quindi non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro della situazione.

Ultime Weah: ci pensa anche il Siviglia

Il Milan valuta il profilo di Weah per questa sessione di calciomercato, ma sul calciatore c’è una squadra che è pronta a fare pazzie per averlo. Stiamo parlando naturalmente del Siviglia.

Il club spagnolo ha messo nel mirino l’americano e sarebbe disposto ad accontentare il Lille e quindi sborsare una cifra da 15 milioni di euro per regalare a Sampaoli un calciatore sicuramente di livello e di qualità. Resta da capire anche la volontà del Lille di lasciarlo partire subito e del calciatore di poter volere iniziare una nuova esperienza. Una decisione definitiva sicuramente sarà presa solamente nei prossimi giorni e dopo un confronto con il suo entourage.