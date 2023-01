Serie A: colpo Scudetto, arriva dal Chelsea

Il Chelsea è pronto ad una vera e propria rivoluzione di calciomercato e in Serie A si è pronti a piazzare un colpo Scudetto. Ecco cosa sappiamo.

In casa Chelsea è pronta una vera e propria rivoluzione. Dopo un inizio di stagione sicuramente non semplice per diversi motivi, i Blues, secondo quanto riferito dal Telegraph, sono pronti a dare vita a diverse cessioni.

E la situazione Chelsea potrebbe essere sfruttata da una big di Serie A, pronta a piazzare un colpo Scudetto oltre che naturalmente riuscire ad ottenere dei rinforzi importanti in ottica prossima stagione. I ragionamenti sono sicuramente in corso e non ci resta che aspettare i prossimi mesi per avere un quadro sicuramente migliore oltre che rinforzi utili per raggiungere i propri obiettivi.

Calciomercato: occhi in casa Chelsea, arriva in estate

La situazione del club inglese è destinata sicuramente ad essere sfruttata da diversi club (tra cui anche uno italiano). Le valutazioni sono in corso e naturalmente stiamo parlando di un qualcosa che si potrebbe concretizzare solamente la prossima estate e quindi vedremo cosa succederà da febbraio in poi.

Ma il Milan potrebbe piazzare un colpo importante durante il calciomercato di luglio: Kai Havertz. Il Chelsea non sembra essere intenzionato a confermarlo visto che molto deluso dalle prestazioni e di conseguenza sono in corso tutte le valutazioni del caso per capire se alla fine ci potrà essere la fumata bianca oppure no.

Come vi abbiamo raccontato in più di un’occasione, i rapporti tra le due squadre sono ottimi e le trattative per Ziyech proseguono. Non possiamo escludere un tentativo da parte dei rossoneri anche per l’attaccante ex Bayer Leverkusen. Si tratta di un colpo sicuramente importante in un reparto dove i rossoneri almeno in questa stagione hanno evidenziato molte lacune. Inutile dire che da Origi ci si aspettava in più e quindi non è esclusa una sua partenza ed un arrivo di un nuovo attaccante. In quel caso l’obiettivo numero uno è Havertz.

Ultime Milan: doppio colpo dal Chelsea?

Il Milan durante il calciomercato estivo potrebbe piazzare il doppio colpo Havertz-Ziyech dal Chelsea. Non possiamo non ammettere che il secondo è sicuramente interessato al trasferimento in rossonero e c’è una trattativa che prosegue ormai da tempo e presto si potrebbe arrivare alla tanto attesa fumata bianca.

Per quanto riguarda l’attaccante tedesco, il Chelsea ha deciso di rinviare la decisione al termine della stagione per capire se alla fine dare il via libera alla cessione oppure tenerlo. Una cosa è certa: i rossoneri restano alla finestra e presto potrebbero piazzare un colpo importante soprattutto in vista della prossima stagione.