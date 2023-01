Calciomercato: Guedes in Serie A, arriva subito

Il calciomercato invernale potrebbe portare Goncalo Guedes in Serie A. Il portoghese, infatti, non rientra nei piani del Wolves.

La sessione invernale è pronta ad entrare nel vivo e le occasioni non sono destinate a mancare sia per i club italiani e per quelli stranieri.

E una chance di calciomercato potrebbe arrivare direttamente dalla Premier League: Goncalo Guedes è pronto ad arrivare in Serie A subito. I Wolves, infatti, non puntano più sul calciatore e hanno aperto ad una possibile cessione in prestito. Un’occasione sicuramente da non perdere considerando le qualità del calciatore e quindi non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire se alla fine si potrà raggiungere la tanto attesa fumata bianca oppure no.

Mercato: Guedes in Serie A, ecco con chi firma

I Wolves a sorpresa hanno deciso di lasciar partire forse uno dei migliori giocatori in rosa. Il rendimento non è stato sicuramente dei migliori e questo, stando a quanto riferito da fichajes.net, è stata la causa della decisione di Lopetegui di scommettere su Sarabia e decidere per un cessione in prestito del giocatore naturalmente con l’obiettivo di farlo ritrovare e magari in futuro riprenderlo in rosa.

Un’occasione ghiotta per il calciomercato della Lazio. L’infortunio di Immobile costringe i biancocelesti ad intervenire per consentire a Sarri di avere un rinforzo importante in quel ruolo e Guedes rappresenta forse il profilo giusto. In soccorso del club capitolino anche il fatto di poterlo prendere fino al termine della stagione. Insomma, una chance da non perdere.

Restano in corsa anche Milan e Inter oltre che la Juventus. I primi due club devono effettuare delle uscite e in questo momento sia Origi che Correa sembrano essere da una eventuale cessione e quindi resta complicata l’ipotesi arrivo in alla corte di Inzaghi o Pioli. E attenzione ai bianconeri che potrebbero decidere di intervenire sul mercato soprattutto in caso partenza di Kean.

Ultime Guedes: insidie spagnole per i club di A

La Serie A, come detto, è vigile per capire la situazione Guedes in questo calciomercato, ma sono diversi i club spagnoli che hanno deciso di mettere nel mirino il calciatore portoghese e quindi ci aspettiamo un duello importante per arrivare al giocatore.

Al momento l’unica certezza, come detto in precedenza, è rappresentata dall’addio del lusitano ai Wolves. Il rendimento non è second le aspettative e quindi si è deciso di lasciarlo partire in prestito fino al termine della stagione per consentirgli di rilanciarsi oltre che naturalmente giocare con continuità. Vedremo cosa succederà ed alla fine chi avrà la meglio in questa lotta che si risolverà nel giro di pochi giorni.