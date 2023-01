In casa Lazio tiene banco sicuramente la questione Milinkovic-Savic. E poco prima della sfida contro il Sassuolo sono arrivate le dichiarazioni di Tare.

L’estate si avvicina e come sempre tiene banco in casa biancoceleste Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo è in scadenza nel 2024 e fino a questo momento il tanto atteso rinnovo non è ancora arrivato.

Del futuro di calciomercato di Milinkovic-Savic se ne è parlato prima di Sassuolo-Lazio ed è arrivato un annuncio importante. Parole sicuramente molto chiare da parte del direttore sportivo biancoceleste. Naturalmente, come ben sappiamo, ancora tutto può succedere e il contratto in scadenza nel 2024 è un peso importante e non semplice da superare nel giro di davvero poco tempo.

Lazio: futuro Milinkovic-Savic, le parole di Tare

Il Newcastle lo vuole subito, la Juventus in estate. Il futuro di Milinkovic-Savic continua ad essere in bilico e sicuramente i prossimi giorni in questo senso saranno fondamentali. Come detto in precedenza, il contratto in scadenza nel 2024 costringe la Lazio a prendere una decisione molto importante nel giro di poco tempo. Per il momento la certezza è rappresentata dal fatto che Lotito non ha nessuna intenzione di perderlo a parametro zero.

Destino di Milinkovic-Savic che è stato alla base dell’intervista di Igli Tare a pochi minuti da Sassuolo-Lazio. Le parole del ds biancoceleste sono state chiare e soprattutto chiariscono meglio il quadro in ottica calciomercato invernale.

L’ex attaccante ha svelato che non incontra da oltre un mese i suoi agenti e che il rapporto continua ad essere ottimo. Questo consente di trattare con tranquillità un eventuale rinnovo, ma anche una partenza. Diciamo che per il momento l’ipotesi più probabile è quella sempre di una separazione in estate considerando anche la volontà del serbo.

Stando alle ultime indiscrezioni, il serbo è disposto ad aspettare la fine del campionato per capire i movimenti della Juventus e quindi magari sposare il progetto bianconero. Anche se non possiamo escludere nulla almeno fino a quando non si chiuderà la sessione invernale.

Calciomercato: sfida a due per Milinkovic-Savic

Possibile una sfida di calciomercato a due per Milinkovic-Savic anche se bisogna dire che in estate la situazione potrebbe cambiare ancora una volta. Newcastle e Juventus ci pensano ormai da tempo e sono pronti ad affondare il colpo per arrivare alla fumata bianca e regalare al proprio tecnico un rinforzo importante.

In corsa, però, restano anche le altre squadre di Premier e le spagnole. Insomma una vera e propria voltata che si deciderà in estate visto che, almeno per il momento, la Lazio non sembra avere nessuna intenzione di lasciarlo partire. Poi naturalmente tutto può cambiare e i prossimi giorni in questo senso saranno fondamentali.