Serie A: colpo Holm, sgarbo alla Juventus

Holm sembra essere sempre più vicino a lasciare lo Spezia in questa sessione di calciomercato. Ma il suo futuro sarà ancora in Serie A.

Nonostante un campionato non di altissimo livello, sono diversi i giocatori dello Spezia che si sono messi in evidenza e pronti a fare il grande salto magari già da subito visto che l’interesse non manca.

Tra i più cercati c’è sicuramente Holm, terzino finito nel mirino della Juventus e di altre squadre di A. E proprio un club del nostro campionato sembra essere pronto a rompere gli indugi e provare beffare i bianconeri in questa sessione di calciomercato. L’ultima parola, però, spetterà al club ligure, chiamato nelle prossime ore a sciogliere i dubbi sul futuro del suo calciatore.

Calciomercato: prendono Holm, ecco con chi firma

Le prestazioni di Holm in questo girone di andata sono sicuramente molto importanti e l’interesse di diversi club non manca. Naturalmente lo Spezia spera di poter tenere il giocatore almeno fino al termine della stagione, ma sembra essere davvero molto complicato considerando tutte le squadre che hanno sondato il terreno negli ultimi giorni.

Secondo quanto riferito da La Nazione, la Fiorentina ha messo Holm nel mirino per questo calciomercato e starebbe ragionando sulla possibilità di presentare un’offerta per anticipare la Juventus. I bianconeri, infatti, non hanno ancora deciso di rompere gli indugi e questo potrebbe consentire ai toscani di provare naturalmente a piazzare un colpo importante soprattutto dopo la partenza di Venuti.

I ragionamenti, quindi, sono in corso e nelle prossime ore si deciderà se affondare il colpo oppure fare un passo indietro e andare su altri giocatori. Sicuramente, come detto in precedenza, Holm piace a diverse squadre e lo Spezia sembra essere pronto a lasciarlo partire per consentire di andare in una big. Le decisioni naturalmente saranno prese nelle prossime ore e dopo un confronto magari con la società per capire quale strada intraprendere.

Ultime Holm: sfida tra Juventus e Fiorentina

Possibile sfida di calciomercato tra Juventus e Fiorentina per Holm dello Spezia. Come detto in precedenza, i bianconeri da tempo sono sulle tracce del calciatore e sembravano essere i grandi favoriti, ma ora la situazione è cambiata e i toscani potranno davvero cambiare il futuro dello stesso giocatore.

I prossimi giorni saranno decisivi per cercare di capire meglio il destino del terzino dello Spezia. I liguri, come detto, sperano naturalmente di confermarlo fino al termine della stagione, ma la strada intrapresa dovrebbe essere quella dell’addio e sulla squadra bisognerà capire chi alla fine avrà la meglio. L’ultima parola in questo senso spetterà allo stesso calciatore.