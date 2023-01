Zaniolo: addio a gennaio, ecco con chi firma

A sorpresa il futuro di Nicolò Zaniolo potrebbe cambiare in questa sessione di calciomercato: una big lo vuole prendere subito.

Nicolò Zaniolo e la Roma: due strade che potrebbero separarsi già nelle prossime settimane. Il giocatore, infatti, non sembra attraversare un buon periodo e i fischi del pubblico in Coppa Italia sembrano aver aumentato una certa insicurezza nel calciatore.

E, secondo quanto scritto da Alfredo Pedullà, nelle ultime ore sta prendendo l’ipotesi di un addio di Zaniolo alla Roma già in questa sessione di calciomercato per firmare da subito con un altro club. Si tratta di una ipotesi sicuramente remota, considerando anche la volontà di Mou, ma potrebbe essere lo stesso calciatore a spingere per una partenza.

Calciomercato Roma: via Zaniolo, firma con una big

Da tempo qualcosa tra la Roma e Zaniolo si è rotto e i fischi contro il Genoa sembrano sancire ormai una separazione definitiva delle due strade. Inutile dire che, se non ci saranno cambiamenti improvvisi, la strada per il rinnovo è assolutamente in salita e a questo punto a Trigoria sta prendendo piede l’ipotesi di guardare con attenzione alle offerte già da ora per non rischiare di dover fare i conti con una valutazione più passa.

Calciomercato invernale che potrebbe portare Zaniolo lontano da Roma e dall’Italia. Il Tottenham di Conte, infatti, sembra essere la squadra in prima fila per il numero 22 giallorosso. Ci sono stati dei sondaggi anche da parte di Nottingham e West Ham, ma gli Spurs sembrano avere sicuramente un qualcosa di più rispetto alle altre squadre.

Naturalmente ci sarà bisogno di intavolare il prima possibile una trattativa con la Roma visto che, come detto in precedenza, Mourinho non ha nessuna intenzione di privarsi del giocatore e soprattutto una sua partenza costringerà i giallorossi ad intervenire immediatamente sul calciomercato per sostituirlo. Anche se il Tottenham potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Lucas Moura, giocatore che piace ormai da tempo ai capitolini.

Ultime Zaniolo: la Serie A resta alla finestra

Calciomercato invernale che non vedrà protagoniste le squadre di Serie A per Zaniolo. Milan e Juve sperano in una chiusura a parte della Roma per poi cercare di sfruttare il contratto in scadenza nel 2024 e spendere una cifra inferiore rispetto a quella immaginata dallo stesso club giallorosso.

L’ipotesi al momento è quella di una cessione in estate per una cifra intorno ai 30 milioni di euro. Stiamo parlando di una valutazione molto bassa considerando anche le qualità tecniche del giocatore e quindi Juventus e Milan già da febbraio potrebbero iniziare una trattativa per anticipare la concorrenza. Ma la Premier spinge e non si può escludere un addio immediato.