Calciomercato: Amrabat resta in Italia, va in una big

Sofyan Amrabat sembra essere sempre più vicino a lasciare la Fiorentina in questo calciomercato, ma il futuro sarà in Italia.

Amrabat e la Fiorentina: un matrimonio destinato a finire presto. Nonostante la speranza dei tifosi della Viola di trattenerlo almeno fino al termine della stagione, i prossimi giorni potrebbero portare l’addio ufficiale del centrocampista alla squadra di Italiano.

Ma, a differenza di quanto detto in precedenza, il suo futuro potrebbe essere ancora in Italia e in una big. Un club, infatti, sembra essere pronto ad affondare il colpo già in questa sessione di calciomercato. Vediamo cosa potrà succedere nei prossimi giorni e se davvero alla fine si arriverà ad una fumata bianca sicuramente improvvisa e forse non considerata.

Mercato: colpo Amrabat in Serie A, ecco con chi firma

Amrabat è sicuramente un centrocampista molto apprezzato e il Mondiale ha permesso sicuramente al calciatore di mettersi in mostra e cercare di fare quel salto di qualità che ormai ricerca da tanto tempo. I tifosi della squadra toscana speravano in un suo addio in estate, ma in queste ultime ore è arrivata una svolta improvvisa e alla fine il centrocampista potrebbe dire addio alla Fiorentina da subito e firmare per una big di Serie A nel giro di davvero poco tempo.

Secondo quanto riferito da Marca, sia Atletico Madrid che Barcellona si sono messe sulle tracce di Brozovic in questo calciomercato e a questo punto l’Inter potrebbe decidere di andare direttamente su Amrabat. Il centrocampista marocchino era già stato accostato ai nerazzurri in passato e diciamo che ora questa opzione ha più possibilità di diventare realtà.

Naturalmente, come spiegato in precedenza, tutto è legato al destino di Brozovic. Senza l’addio del croato i nerazzurri non si muoveranno assolutamente per un rinforzo a centrocampo e quindi difficilmente assisteremo ad una permanenza del centrocampista nel nostro campionato (considerando il forte interesse dell’Atletico). In caso contrario, Marotta è pronto a muoversi per regalare il calciatore a Simone Inzaghi.

Ultime Amrabat: il giocatore spera nell’Atletico Madrid

L’Inter è forse l’unica possibilità da parte di Amrabat per restare in Italia in questo calciomercato, ma il giocatore non sembra avere tutta questa voglia di proseguire l’avventura con in Serie A.

Il suo obiettivo è quello di andare a disputare la stagione con la maglia dell’Atletico Madrid, ma non si tratta di un compito semplice per diversi motivi. La squadra di Simeone sembra essere andata con forza su Brozovic e questo rende molto difficile immaginare una possibilità di prendere Amrabat. E quindi l’Inter diventa una possibilità concreta e soprattutto il giocatore è pronto a dire di sì per giocare la prossima Champions League.