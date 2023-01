Calciomercato: una big sta prendendo Beto a gennaio

Tra i nomi più appetibili sul mercato troviamo certamente quello di Beto. Il centravanti dell’Udinese è corteggiato da una big di Serie A.

Siamo a gennaio inoltrato ed il mercato di riparazione è entrato finalmente nel vivo e tra i nomi più gettonati troviamo Beto. Il bomber dell’Udinese può sbarcare in una grande nobile del calcio italiano: la situazione.

Beto potrebbe lasciare l’Udinese durante questa finestra di calciomercato. L’attaccante brasiliano, in forza alla squadra friulana fa gola alle big della Serie A e questa sessione di mercato potrebbe essere quella decisiva per una nuova esperienza. Il portoghese, nella passata stagione, è stato l’attaccante rivelazione del massimo campionato italiano. Infatti alla sua prima stagione in Italia è subito arrivato in doppia cifra.

Calciomercato, una big su Beto: si prepara il colpo

Beto è diventato subito protagonista del calciomercato di Serie A. Il centravanti portoghese, con genitori originari del Guinea-Bissau, ha stupito tutti per la grande velocità ed il fisico imponente. Proprio per le sue caratteristiche fisiche e tecniche si sono sprecati i paragoni con Duvàn Zapata e Romelu Lukaku.

Secondo gli esperti di calciomercato Beto potrebbe cambiare squadra, ma rimanere comunque in Italia. Il calciatore ha comunque tanti estimatori in giro per l’Europa. Infatti sono diverse anche le squadra inglesi pronte ad ottenere le sue prestazioni. Tra queste troviamo il Southampton, attualemente fanalino di coda della Premier League.

Inoltre allo stesso tempo l’unica squadra in Italia che si è fatta avanti per Beto in questa sessione di calciomercato è la Fiorentina. A riportare la notizia ci avrebbe pensato Corriere Fiorentino. Secondo il quotidiano toscano, infatti, ci sarebbe proprio la compagine gigliata a chiedere informazioni all’Udinese. Il presidente Rocco Commisso quindi potrebbe attingere dal tesoretto ottenuto con la cessione di Nico Gonzalez al Leicester.

Calciomercato, Beto alla Fiorentina: le ultime

In queste finestra di mercato Beto potrebbe finire alla Fiorentina. Commisso e Barone infatti non vorrebbero rinvestire i soldi su un sostituto di Nico Gonzalez, ma su un bomber in grado di assicurare goal a mister Vincenzo Italiano.

Nel caso in cui dovesse saltare la trattativa per Beto, la Fiorentina potrebbe sfruttare questa finestra di calciomercato per virare su un altro calciatore di Serie A. Infatti il DS Barone potrebbe virare su Marko Arnautovic. L’austriaco è in rotta di collisione con il Bologna e potrebbe cambiare maglia proprio in questa finestra di mercato.