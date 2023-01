Juventus: il primo acquisto arriva dall’Empoli

Continua a lavorare sul mercato la Juventus, specialmente per quanto riguarda quello in entrata. La dirigenza punta ad un talento dell’Empoli.

È grande caos in casa Juventus dopo la sonora sconfitta contro il Napoli. I tifosi chiedono una risposta alla società, specialmente sul mercato. L’obiettivo è rinforzare il reparto difensivo, in cima alla lista dei desideri c’è un grande ritorno.

In casa Juventus è tempo di riflessioni, specie sul mercato. Prima del confronto diretto con il Napoli, la compagine bianconera sembrava in grande ripresa e pronta alla rincorsa Scudetto. La sfida del Maradona però ha evidenziato il gap tecnico con la formazione partenopea, che ha allungato arrivando alla doppia cifra di vantaggio in classifica. La dirigenza della Vecchia Signora è quindi chiamata a dare una risposta ai tifosi. Il primo reparto da sistemare sarà quello difensivo, con un nome che entusiasma mister Allegri.

Juventus, si cerca un difensore: il sondaggio di mercato

Non c’è tempo per pensare ai colpi in uscita. La Juventus quindi cercherà di sistemare il reparto difensivo il prima possibile. Dopo il disastroso 5-1 inflitto dal Napoli di Luciano Spalletti, i bianconeri devono pensare a rinnovare la rosa, creando un’ossatura tale dal garantire una difesa impenetrabile.

Se negli ultimi anni i tifosi sono stati abituati a spese folli sul mercato, adesso la Juventus potrebbe scegliere per una soluzione interna. Infatti il primo nome in cima alla lista di Massimiliano Allegri, secondo TuttoSport, è il giovane Koni De Winter. Il difensore è di proprietà dei bianconeri e sta disputando questa stagione in prestito all’Empoli, dove ancora una volta sta mettendo in mostra tutte le sue qualità.

Ad oggi ha collezionato 8 presenze in Serie A, sei di queste da titolare. Inoltre non sarebbe l’unica soluzione interna per la Vecchia Signora. Infatti la Juventus starebbe pensando di promuovere il giovane Alessandro Pio Riccio. Attualmente il difensore sta giocando con la Juventus Next Gen in Serie C ed è già stato convocato diverse volte da Allegri. Quindi a breve potrebbe arrivare il tanto atteso esordio in Serie A, con il tecnico toscano alla ricerca di un difensore affidabile.

Juventus, si cerca un difensore: le possibili soluzioni

Massimiliano Allegri però potrebbe chiedere alla dirigenza anche di tornare sul mercato. Infatti sono diversi i nomi sondati dalla Juventus. Per i bianconeri quindi non ci sarebbero solamente soluzioni interne, con i dirigenti che potrebbero tornare a bussare alle porte dei club di Serie A.

In questo sento la Juventus potrebbe contattare lo Spezia per Jakub Kiwior. Il difensore polacco, dopo il buon mondiale, è diventato uno dei più ambiti dai top club di Serie A. Nel caso di vittoria della concorrenza, però, la Vecchia Signora potrebbe virare su Chris Smalling, sempre più in uscita dalla Roma.