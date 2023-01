Milan: addio Leao, il sostituto arriva dal Chelsea

Il futuro di Leao sembra essere lontano dal Milan e i rossoneri sono pronti a piazzare un colpo di calciomercato dal Chelsea.

Settimane decisive per il futuro del Milan e di Leao. Il contratto del portoghese è in scadenza nel 2024 e per il momento la fumata bianca per il rinnovo non è ancora arrivata. Questo rende molto difficile sia l’accordo che una permanenza in rossonero.

E il Milan potrebbe pescare dal Chelsea il sostituto di Leao in questa o nella prossima sessione di calciomercato. Si tratta di una occasione da non perdere e siamo certi che i rossoneri un tentativo lo faranno da subito considerando anche il problema offensivo registrato nelle ultime settimane.

Calciomercato Milan: colpo dal Chelsea, sostituisce Leao

Settimane cruciali in casa Milan. Come detto in precedenza, il contratto di Leao è in scadenza nel 2024 e, almeno fino a questo momento, l’accordo per il rinnovo non è arrivato e la fumata bianca sembra essere impossibile. Maldini ha confermato che i contatti proseguono ormai da un mese e per ora non si è arrivati ad un’intesa. Questo rende molto difficile proseguire insieme la prossima stagione visto che, stando alle ultime indiscrezioni, i rossoneri non sembrano voler andare in scadenza.

Per questo motivo Maldini e Massara sono al lavoro per individuare il giusto sostituto e l’occasione potrebbe arrivare direttamente dalla Premier League. Secondo quanto riferito da fichajes.net, il Chelsea è pronto a privarsi di Sterling e il giocatore si candida ad essere la grande occasione di calciomercato per il Milan per sostituire al meglio Leao. Stiamo parlando di profilo sicuramente importante e di qualità e per questo motivo i rossoneri sono pronti ad approfittarne.

Nei prossimi giorni possibili dei sondaggi da parte del club italiano, ma non escludiamo che siano proprio gli inglesi a contattare i rossoneri per magari proporre uno scambio con lo stesso Leao. Si tratta di una notizia di calciomercato che ha sicuramente entusiasmato i tifosi.

Ultime Sterling: sfida Milan-Juventus in Serie A

Il Milan è pronto ad affondare il colpo per Sterling solo in caso di addio di Leao ed è possibile una sfida di calciomercato con la Juventus. I bianconeri, infatti, sono sulle tracce del giocatore inglese e potrebbero decidere di affondare il colpo anche in vista della prossima estate.

I ragionamenti sono in corso e nelle prossime ore si capirà se il Chelsea deciderà di fare una cessione immediata oppure aspetterà la fine della stagione. Una cosa è certa: Sterling si candida ad essere un colpo importante per le squadre di Serie A e Milan e Juventus sono pronte sicuramente a piazzare un acquisto di qualità.