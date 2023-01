Serie A, l’agente esce allo scoperto: “Zaniolo e Conte insieme”

Dichiarazioni a sorpresa da parte di un agente anche in vista della prossima Serie A: “Zaniolo e Conte insieme”.

La sessione invernale è ancora aperta e per questo motivo la maggior parte delle squadre pensano a come rinforzare la rosa, ma c’è anche chi si proietta direttamente alla prossima stagione e sogna di formare una coppia da sogno tra campo e panchina.

Secondo quanto riferito da un agente, la prossima Serie A potrebbe vedere Zaniolo e Conte insieme. Si sa il tecnico leccese segue da tempo il giocatore della Roma ed ora finalmente le due strade potrebbero riunirsi. Una grande chance per il calciatore per continuare il percorso di crescita, ma anche per il tecnico per provare ad avere una squadra molto competitiva.

Serie A: Zaniolo e Conte insieme, l’annuncio sorprende tutti

Il futuro di Zaniolo e Conte è assolutamente ancora da decidere e per questo motivo nelle prossime settimane ci saranno novità molto importanti. Al momento tutte le piste sono ancora fattibili ed entrambi preferiscono non rilasciare dichiarazioni oppure cercare di alimentare indiscrezioni su dove saranno la prossima stagione. Sicuramente la curiosità è molta e quindi non escludiamo che nel giro di qualche settimana ci siano delle novità importanti, ma ancora la storia è tutta da scrivere.

La pensa diversamente invece Mario Cenolli. Intervenuto ai microfoni della trasmissione di calciomercato.it in onda su TV Play, l’agente si è detto convinto che Conte e Zaniolo prima o poi saranno insieme nella Juventus. In particolare, secondo l’intermediario è molto probabile un ritorno del tecnico leccese sulla panchina bianconera per ritornare a vincere. La stessa strada prima o poi anche Zaniolo.

Naturalmente il contratto in scadenza nel 2024 consentirà ai bianconeri di affondare il colpo magari già in estate e regalarsi un colpo importante ad una cifra inferiore rispetto a quella immaginata in un primo momento. E sicuramente Zaniolo è forse il primo acquisto importante per Conte per sognare in grande e sperare in una vittoria anche in Europa.

Ultime Juventus, Cenolli su Vlahovic: “Non ci sono margini”

L’agente non ha parlato solo di Conte e Zaniolo, ma si è soffermato anche su un altro tema molto caldo per il calciomercato della Juventus. Naturalmente stiamo parlando di Dusan Vlahovic e del suo possibile addio ai bianconeri già a gennaio.

Per Cenolli non ci sono i margini di un suo trasferimento in Inghilterra da subito. Probabile, quindi, una chiusura di stagione con la Juventus per poi decidere se restare a Torino oppure iniziare una nuova esperienza. Sicuramente Conte per lui è una grande opportunità di rilancio e i tifosi sognano già un trio offensivo formato da Chiesa, Zaniolo e Vlahovic.