Serie A: deciso l’esonero, svelato il nuovo tecnico

Un nuovo esonero potrebbe essere annunciato a breve in Serie A. Infatti la decisione è arrivata in queste ore: spunta il nuovo tecnico.

La Serie A sta entrando ufficialmente nel vivo dopo lo stop per il mondiale in Qatar. Ad infiammarsi non è solamente la lotta scudetto ma anche quella per la salvezza. Un’altra panchina sembrerebbe essere saltata nelle ultime ore: sarà lui a sostituirlo.

Altra panchina rovente in Serie A. Infatti sta per arrivare un altro esonero pronto a scuotere la massima categoria. In queste ore infatti la società potrebbe prendere la drastica decisione, oramai stanca di attendere dei risultati utili. Sono diverse le squadre nella zona calda della classifica, ma adesso la tanto attesa svolta in panchina potrebbe cambiare il destino di una delle pretendenti alla salvezza.

Serie A, nuovo esonero in vista: in arrivo il comunicato

Il campionato di Serie A è pronto ad entrare nel vivo con l’inizio del girone di ritorno. Se la lotta per lo Scudetto è ancora aperta, c’è da dire che anche quella per la salvezza è pronta a diventare avvincente. Ma in queste ore un esonero però potrebbe cambiare le sorti di una delle grandi deluse di questa Serie A. Nonostante manchi ancora un girone da giocare, la società avrebbe deciso di dare la svolta alla stagione con una decisione drastica.

Se prima dell’ultima giornata era stata rinnovata la fiducia all’allenatore, adesso la società vorrebbe raggiungere la quota salvezza tranquillamente senza rischiare di finire in lotta.Nel dettaglio stiamo quindi parlando della Salernitana che potrebbe esonerare il tecnico Davide Nicola.

A condannare Davide Nicola ci sarebbe l’ultima pesante sconfitta subita contro l’Atalanta. Il tecnico rischia l’esonero dopo l’8-2 dello Gewiss Stadium. Inoltre nelle ultime cinque partite la compagine campana è riuscita ad ottenere solamente un punticino, conquistato nella partita contro al torino. Il pirotecnico presidente Iervolino è quindi stanco di aspettare ed adesso punta ad una svolta in panchina.

Salernitana, vicino l’esonero di Nicola: i possibili sostituti

Sono ore decisive per il futuro di Davide Nicola, con la Salernitana che sarebbe pronta all’esonero. Infatti non sono bastate le numerose chance all’allenatore autore del miracolo salvezza nella passata stagione. Adesso però, secondo sky.it, il DS dei campani Morgan De Sanctis starebbe pensando a due nomi per la panchina.

Il primo nome corrisponde a quello di Eusebio Di Francesco. In molti ricordano il tecnico per il miracolo fatto alla guida della Roma, quando portò i capitolini in semifinale di Champions League. Dopo quell’esperienza però sono arrivate solo delusioni alla guida di Sampdoria, Cagliari e Verona. Mentre in caso di esonero di Nicola, la Salernitana potrebbe pensare anche a Roberto D’Aversa, reduce dalla sfortunata esperienza alla guida della Sampdoria.