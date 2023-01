Roma, altro che 20 milioni: la clausola di Dybala è più bassa in un caso

Secondo le indiscrezioni di mercato, la clausola di Dybala alla Roma sarebbe più bassa di 20 milioni: diversi top club sulle sue tracce.

Il calciomercato entra nel vivo con Paulo Dybala che torna al centro delle voci che lo vogliono lontano da Roma. Infatti il campione del mondo argentino potrebbe partire per meno di 20 milioni.

Il calciomercato potrebbe ruotare ancora intorno a Paulo Dybala. Infatti tutti ricorderanno la telenovela di mercato legata al suo nome. Durante l’estate dopo essere stato scaricato dalla Juventus, il calciatore è stato sedotto ed abbandonato dall’Inter che non ha tenuto necessario concedere un grande stipendio al calciatore. Successivamente le trattative dell’entourage dell’argentino si sono concentrate tra Napoli e Roma, con il fantasista che alla fine ha scelto quest’ultima destinazione. Adesso però il calciatore potrebbe subito lasciare la capitale.

Roma, la clausola di Dybala non è di 20 milioni: può andare via a meno

Le prestazioni di Paulo Dybala alla Roma lo hanno rimesso al centro del calciomercato. Infatti nelle 12 presenze in questa stagione di Serie A, l’argentino è riuscito a realizzare ben 7 goal, smistando anche 3 assist. Le sue prestazioni hanno portato all’elogio pubblico di José Mourinho che l’ha definito un calciatore straordinario.

Adesso però i tifosi della Roma rischiano subito di dire addio a La Joya. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, infatti, la clausola del calciatore sarebbe inferiore rispetto al valore indicato al momento dell’acquisto. I giallorossi quindi rischiano di perdere il loro top player per meno dei 20 milioni indicati.

Secondo SportMediaset il valore della clausola di Dybala di 20 milioni sarebbe valida solamente per l’Italia. Infatti tutte le squadre degli altri campionati potranno acquistare La Joya con solamente 12 milioni. Un dettaglio che sta facendo tremare tutti i tifosi giallorossi. La Roma quindi potrebbe risedersi ben presto al tavolo delle trattative con l’Argentino. Questo dettaglio della clausola potrebbe essere eliminato con un ritocco cospicuo dell’ingaggio.

Roma, Dybala via a meno di 20 milioni: un top club interessato

Una volta spuntata la notizia sono diversi i club interessati al campione argentino. Infatti su Dybala si sarebbe fiondato l’Atletico Madrid, pronto ad imbastire la trattativa. El Cholo Simeone è un grande estimatore del fantasista e sarebbe pronto a fare carte false per portarlo al Wanda Metropolitano.

Sul mercato però diverse squadre italiane potrebbero portare via Dybala. È proprio il caso del Milan, che con grandi probabilità in estate saluterà Rafael Leao. L’MVP dell’ultima Serie A, infatti, è oramai un top player affermato nonostante abbia solamente 23 anni. Adesso il portoghese è l’oggetto del desiderio di calciomercato di diversi top club, tra cui anche il Chelsea che sta facendo incetta di talenti in giro per l’Europa. Il Milan quindi potrebbe tornare sul mercato ed andare sul sicuro, bussando alla Roma per Dybala.