Serie A, pronto lo scambio: l’Atalanta ha detto sì

Uno scambio è pronto ad infiammare la Serie A, con l’Atalanta pronta a privarsi di un suo pupillo: la stretta di mano è sempre più vicina.

Sono ore caldissime per il mercato di Serie A. Infatti mancano pochi giorni al termine della sessione invernale e l’Atalanta è pronta a tornare protagonista dando il via libera ad uno scambio inaspettato.

Uno scambio clamoroso sta per colpire la Serie A. Infatti continua il valzer di calciatori che in questo mercato invernale stanno cambiando maglia. Sono ore calde per le trattative, specialmente in casa Atalanta. In queste ore la squadra bergamasca potrebbe dare il via libera ad uno scambio tra due squadre del massimo campionato. Inoltre la Dea è un punto chiave in questa trattativa visto che deve dare il benestare alle due squadre.

Atalanta, c’è il ‘sì’ per lo scambio: grandi movimenti in Serie A

Dalla ripresa del campionato l’Atalanta sta cercando la rincorsa ad un piazzamento in Champions League. Nel corso dell’ultimo campionato la Dea è stata la grande delusa. Infatti dopo diversi anni la squadra di Gian Piero Gasperini ha fallito il posizionamento in una delle posizioni di classifica valide per l’accesso ad una competizione europea.

Se in questi mesi il tecnico orobico non ha potuto contare sui goal di Duvan Zapata e Luis Muriel, Gasp ha ritrovato un grande gioco corale. Adesso però l’Atalanta è pronta a tornare sul mercato. Infatti in queste ore la dirigenza bergamasca potrebbe dare il via libera allo scambio che porterebbe Pierluigi Gollini a vestire la maglia del Napoli.

Il portiere attualmente è in forza alla Fiorentina, dove ha lamentato il poco impiego. Nonostante Gollini non sia contento del minutaggio con la maglia dei Viola, sarebbe pronto a chiedere all’Atalanta la cessione in prestito al Napoli. La trattativa nelle ultime ore potrebbe sbloccarsi, grazie all’inserimento di Salvatore Sirigu.

Scambio, l’Atalanta da l’ok: Gollini-Sirigu si può fare

Il calciomercato invernale è pronto ad accendersi con il valzer dei portieri, con l’Atalanta decisa a dare il via libera per la cessione di Gollini. Il portiere, in forza alla Fiorentina, potrà essere ceduto al Napoli solamente dopo il via libera concesso dalla società orobica. Allo stesso tempo gli azzurri per convincere la società gigliata a cedere il calciatore è pronto ad inserire nella trattativa Salvatore Sirigu.

Il ds Giuntoli sta trattando la formula con l’Atalanta, proprietaria del cartellino. Le soluzioni più gradite nella trattativa sono quelle del prestito secco o del prestito con diritto di riscatto. D’altra parte il Napoli potrebbe inserire Salvatore Sirigu, che sarebbe felice di giocare qualche minuto in più. Nel caso in cui non dovesse arrivare Gollini, il Napoli potrebbe virare su Caprile, giovane portiere del Bari.