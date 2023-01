Calciomercato: addio deciso, c’è il sì del giocatore

Novità importante per quanto riguarda il calciomercato della Roma: l’addio è ormai deciso e c’è anche il sì del calciatore.

Se da una parte la Roma è rientrata in piena lotta per il quarto posto, dall’altra nel giro di qualche mese rischia di perdere alcune pedine fondamentali che rischiano davvero di creare malumore all’interno della tifoseria oltre che portare Mou a fare decisioni drastiche.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, un addio sembra essere ormai deciso tanto che c’è già il sì del calciatore. Una notizia di calciomercato che non fa assolutamente piacere ai tifosi. La speranza naturalmente è quella di un dietrofront da parte sia di società che giocatore, ma ormai le strade dovrebbero separarsi presto.

Roma: addio già deciso, tutti i dettagli

La Roma, come detto in precedenza, è sicuramente tra le squadre che dovranno fare molta attenzione sul calciomercato visto le richieste destinate ad arrivare nei prossimi giorni o mesi. Come raccontato più volte, uno dei calciatori destinati a partire nel giro di poco tempo è sicuramente Zaniolo. Ma c’è anche un’altra situazione che tiene in ansia il club giallorosso e soprattutto i tifosi. Per il momento diciamo che si tratta di indiscrezioni, ma il tutto potrebbe trasformarsi in realtà nel giro di davvero poco tempo soprattutto se si pensa alle richieste che sono in arrivo.

Secondo quanto scritto da fichajes.net, il West Ham è pronto a piazzare il colpo di calciomercato Chris Smalling a parametro zero. Il club inglese sarebbe disposto a mettere sul piatto un ingaggio superiore a quello della Roma e da qui l’ipotesi di un ritorno in Premier dopo quattro stagioni.

Naturalmente si tratta di una questione in continua evoluzione e non possiamo escludere delle sorprese importanti nel giro di poco tempo. Ma la strada intrapresa sembra essere davvero quella di un ritorno in patria per magari chiudere nel migliore dei modi la sua carriera e aiutare il club londinese a raggiungere i risultati sperati.

Ultime Smalling: Juve e Inter ancora in corsa

L’interessamento del West Ham per Smalling in vista della prossima sessione di calciomercato è reale e il club londinese potrebbe sbaragliare la concorrenza. In corsa restano ancora Juventus e Inter, ma le potenzialità economiche della squadra inglese rischiano di tagliare fuori le nostre due compagini.

Naturalmente la decisione finale spetterà al calciatore e Smalling è pronto ad aspettare la parte finale della stagione. Al momento l’unica certezza sembra essere rappresentata dal fatto che difficilmente il centrale rinnoverà con la Roma. Troppo bassa la proposta del club giallorosso rispetto a quanto messo sul piatto in questi giorni da Juventus, Inter e dallo stesso West Ham.