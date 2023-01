Calciomercato Inter: scambio anche con il Real Madrid

Il calciomercato dell’Inter è pronto ad entrare nel vivo e si parla molto di un possibile scambio con il Real. Ecco tutti i dettagli della trattativa.

La giornata odierna in casa nerazzurra è un crocevia molto importante sia per quanto riguarda la stagione che eventuali movimenti in entrata e in uscita. E in queste ultime ore sta prendendo piede un’ipotesi sicuramente molto importante.

L’Inter nei prossimi giorni potrebbero decidere di intavolare uno scambio di calciomercato con il Real Madrid. Si tratta di una notizia sicuramente molto importante e destinata a cambiare il futuro dei nerazzurri, ma anche le forze a disposizione di Simone Inzaghi. Ecco tutte le ultime notizie su questa ipotesi.

Mercato Inter: scambio con il Real Madrid, ecco i dettagli

I prossimi giorni saranno sicuramente molto intensi per Marotta. Sono diverse le questioni irrisolte e i vertici nerazzurri si aspettano di arrivare ad una soluzione in tempi sempre più brevi. La situazione che ormai sta tenendo banco da diverse settimane è sicuramente quella di Skriniar. Il centrale, stando alle ultime indiscrezioni, dovrebbe dare la sua risposta al rinnovo a breve, ma diciamo che l’ottimismo sembra non esserci e quindi ci sarà bisogno di un sostituto per la prossima stagione.

Ma c’è un’altra questione destinata a tenere banco in questa ultima parte di calciomercato e alla quale si dovrà trovare una soluzione in tempi brevi. Secondo quanto riferito da fichajes.net, il Real Madrid si è inserito con forza su Dumfries e vorrebbe chiudere già in questa sessione di calciomercato. Per convincere l’Inter non escludiamo l’inserimento di Odriozola nella trattativa.

L’ex Fiorentina, infatti, non rientra assolutamente nei piani di Ancelotti e quindi in questi ultimi giorni di mercato è destinato a lasciare Madrid. Juventus e Roma ci hanno provato, ma per il momento le due trattative sono in stand-by. Possibile, quindi, una svolta in chiave Inter considerando anche la necessità del club nerazzurro di dover trovare un sostituto di Dumfries in caso di partenza dell’olandese.

Ultime Dumfries: Real Madrid in vantaggio sul Chelsea

Proprio la possibilità di mettere sul tavolo una contropartita importante come Odriozola porta il Real Madrid ad essere leggermente in vantaggio sul Chelsea nella corsa di calciomercato a Dumfries. Molto naturalmente dipenderà anche dalla volontà dello stesso calciatore.

La Premier per lui potrebbe essere forse l’occasione di poter sfruttare al meglio le sue caratteristiche. Ma sicuramente la chiamata del Real Madrid non lo lascia indifferente e quindi vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane.

Ma una cosa è certa: il destino di Dumfries è lontano dall’Inter già in questo gennaio e sono due fortemente interessate al terzino olandese.