Calciomercato: arriva Joao Pedro in attacco

Joao Pedro torna oggetto del desiderio di diverse società sul calciomercato. L’attaccante, in forza al Fenerbahce, cambierà maglia.

Il calciomercato invernale entra nel vivo, con Joao Pedro che a breve potrebbe cambiare nuovamente squadra. Infatti il calciatore italo-brasiliano è l’oggetto del desiderio di diverse squadra: previsto un ritorno inatteso.

Joao Pedro è l’oggetto di desiderio di mercato di diverse squadre. L’attaccante brasiliano, infatti, è in forza al Fenerbahce dove non sta avendo un’esperienza esaltante. Il brasiliano sembra aver perso il suo fiuto del goal che l’ha fatto diventare l’idolo dei tifosi del Cagliari. Nonostante ciò Joao Pedro potrebbe tornare in voga per diverse squadre alla ricerca di un finalizzatore.

Calciomercato, Joao Pedro torna: la destinazione

Joao Pedro quindi potrebbe cambiare maglia già durante la finestra invernale di calciomercato. L’attaccante sarebbe anche pronto a riabbracciare un campionato che conosce molto bene come la Serie A. Il calciatore di Ipatinga, infatti, in 271 presenze con la maglia del Cagliari è riuscito a totalizzare ben 86 reti. Feeling del goal andato perduto durante la sua esperienza con i Turchi. Infatti quest’anno tra campionato e coppe ha totalizzato solamente 2 goal.

Nonostante le poche reti realizzate in Turchia, Joao Pedro continua ad avere estimatori sul mercato. In queste ore sarebbe anche spuntata una trattativa per un ritorno in Italia. La squadra in questione è alla ricerca di un bomber, che abbia un minimo di esperienza nel massimo campionato nostrano.

Nel dettaglio, la Fiorentina potrebbe intavolare una trattativa per Joao Pedro. La formazione viola infatti fatica ha trovare un attaccante affidabile dalla partenza di Dusan Vlahovic. Gli arrivi di Arthur Cabral e Luka Jovic non hanno risolto i problemi in attacco per Vincenzo Italiano. Infatti anche il tecnico vorrebbe un bomber compatibile al suo gioco e pronto a sfruttare ogni occasione per andare in rete.

Joao Pedro obiettivo della Fiorentina: la trattativa

La Fiorentina è pronta ad acquistare Joao Pedro. Infatti dopo la delusione Luka Jovic e l’infortunio di Arthur Cabral, proprio quando stava trovando la migliore forma, i gigliati sono rimasti senza punta di riferimento. Niente paura però per il patron Rocco Commisso pronto ad investire i soldi incassati con la cessione di Nico Gonzalez al Leicester.

Allo stesso tempo, la Fiorentina non ha valutato solamente l’acquisto di Joao Pedro. Infatti sul taccuino del DS Joe Barone ci sarebbero diversi attaccanti noti alla Serie A. Nel caso in cui la trattativa con il brasiliano non dovesse concretizzarsi le alternative sono diverse. I nomi più gettonati al momento sono quelli di Arnautovic, N’Zola, Beto e Colombo. La società però potrebbe scommettere anche su una rinascita di Duvan Zapata, in uscita dall’Atalanta.