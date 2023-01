Calciomercato: Juve scatenata, colpo dal PSG

By

La Juventus è pronta a scatenarsi sul calciomercato e potrebbe piazzare un colpo importante dal PSG. Ecco cosa sappiamo.

La nuova era della Juventus è pronta ad iniziare e la proprietà è pronta a piazzare diversi acquisti per consentire al tecnico di avere una rosa molto importante per poter ambire a traguardi di alto livello sia in Italia che allo stesso tempo all’estero.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, nelle prossime settimane la stessa Juventus potrebbe piazzare un colpo di calciomercato importante dal PSG. I contatti sono destinati ad entrare nel vivo nel giro di poco tempo e la speranza è quella di chiudere a breve anche per iniziare a programmare con attenzione e in anticipo la prossima stagione.

Mercato Juventus: arriva dal PSG, firma in estate

Il Paris Saint-Germain nel giro di qualche mese dovrà iniziare a fare una vera e propria rivoluzione e, di conseguenza, diversi giocatori sono pronti a lasciare la capitale francese per iniziare una nuova esperienza e naturalmente cercare di dare vita ad un progetto vincente da altre parti. Una grande occasione per molti club italiani e indubbiamente tra loro ci sono anche i bianconeri, intenzionati ad iniziare una nuovo ciclo e, di conseguenza, a dare vita ad una vera e propria rivoluzione.

E, secondo quanto riferito dai media spagnoli, la possibilità potrebbe arrivare proprio dal club parigino. In particolare, la Juventus avrebbe messo nel mirino Keylor Navas, portiere in uscita dal PSG, in vista del calciomercato estivo e la trattativa è destinata ad entrare nel vivo in davvero poco tempo.

Da parte dello stesso club parigino non ci sarà nessuna opposizione alla cessione, ma naturalmente il suo arrivo a Torino è legato ad una serie di fattori da non sottovalutare. Il primo, forse il più importante, è una eventuale partenza di Szczesny. Con il polacco ancora in bianconero sembra essere davvero molto complicato ipotizzare l’approdo di un altro estremo difensore. L’altra questione riguarda la volontà di Navas di aspettare fino alla prossima estate visto il forte interesse dell’Al-Nassr.

Ultime Navas: dal Napoli alla Juventus, la Serie A nel destino?

Keylor Navas alla Juventus durante il calciomercato estivo potrebbe portare il portiere ad approdare in Serie A con un anno di ritardo. Nei mesi scorsi si è parlato con forza di un possibile suo arrivo nel nostro campionato al Napoli, ma alla fine per diversi motivi la fumata bianca non è assolutamente arrivata.

Ora, però, la situazione è un po’ diversa. La Juventus, in caso di addio di Szczesny, dovrà cercare un portiere e Navas potrebbe essere il nome giusto magari per aiutare a crescere con la sua esperienza un altro estremo difensore giovane del calibro di Carnesecchi.