Inter, ceduto Dumfries: c’è il sostituto

L’Inter rischia di perdere anche Danzel Dumfries durante il calciomercato. Un top team è acquisterà il terzino olandese: chi lo sostituirà.

Si scuote il calciomercato in uscita per l’Inter che a breve potrebbe salutare anche Denzel Dumfries. Nonostante l’andamento altalenante, il terzino potrebbe salutare i nerazzurri per approdare in un top team.

Il calciomercato è pronto a regalare sorprese con l’Inter che cederà Denzel Dumfries. L’esterno olandese è al centro delle trattative, con i nerazzurri pronti a fare cassa vendendo colui che sostituì Achraf Hakimi. Tra il calciatore ed i tifosi del Biscione non è mai stato vero amore e le sue prestazioni spesso hanno fatto rimpiangere il terzino marocchino in forza al PSG. In queste ore quindi il DS Marotta sarebbe pronto a tornare sul mercato, per trovare un sostituto di prospettiva e che dia più garanzie a Simone Inzaghi.

Inter, via Dumfries: colpo di mercato di un top club

L’Inter potrebbe tornare protagonista del mercato in uscita con la cessione di Dumfries. La società nerazzurra infatti ha bisogno di fare cassa e di rinvestire su calciatori di prospettiva che al loro volta permetteranno di fare cassa. Allo stesso tempo l’olandese non è considerato uno degli incedibili e spesso l’Inter gli ha preferito Matteo Darmian, come successo anche nella vittoria contro il Napoli.

Ad innamorarsi delle doti offensive del terzino nerazzurro è un top team europeo. Infatti il Chelsea, protagonista assoluto del calciomercato, è pronto ad acquistare Dumfries dall’Inter. L’indiscrezione di mercato arriva direttamente dall’Inghilterra. Il patron Todd Boehly vorrebbe regalare un ennesimo colpo di mercato al tecnico Graham Porter. La scelta sarebbe ricaduta proprio sul terzino, reduce da un ottimo Mondiale con la maglia degli Orange.

Durante questa finestra di mercato il Chelsea ha speso quasi 500 milioni. Stavolta però i londinesi potrebbero ancora investire sul calciomercato contattando l’Inter per Denzel Dumfries. D’altra parte i risultati non starebbero sorridendo ai Blues che al momento occupano la decima posizione in Premier League. Dopo la cessione del calciatore l’Inter sarà costretta ad imbastire una trattativa per un sostituto. Il DS Beppe Marotta avrebbe già pronto il sostituto. Un nome infatti ha stupito il direttore sportivo durante gli ultimi mondiali in Qatar.

Inter, sostituirà Dumfries: il colpo di mercato

Come fatto per Hakimi, l’Inter dovrà tornare sul mercato dopo l’eventuale cessione di Denzel Dumfries. Ma la società nerazzurra ha già un piano per non far rimanere a bocca asciutta i tifosi. Infatti seppur i supporters del Biscione sarebbero pronti a salutare il terzino olandese, c’è grande paura su chi possa arrivare a sostituirlo.

Il nome che circola infatti è una vera sorpresa. L’Inter infatti sarebbe pronto a contattare Tajon Buchanan per il dopo-Dumfries. Buchanan ha stupito diversi scout dopo il buon mondiale giocato con la maglia del Canada. Attualmente è di proprietà del Club Bruges che lo valuta 12 milioni. Vedremo quindi se Marotta busserà alla porta della società belga per acquistare il calciatore.