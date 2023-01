Juventus, contatti avviati: il nuovo ds è in arrivo

Il nuovo Cda della Juventus sta studiando la soluzione migliore per il nuovo DS. Avviate le trattative per uno dei migliori in Italia.

È rivoluzione in casa Juventus. Infatti il nuovo consiglio di amministrazione sta studiando la soluzione migliore per tornare il prima possibile alla vittoria, ma soprattutto per cambiare la politica societaria ed iniziare a puntare sui giovani talenti.

La priorità del nuovo Cda della Juventus è trovare un DS capace di stravolgere la politica societaria. Infatti c’è bisogno di profili professionali funzionali al progetto. Quindi si cerca un responsabile dell’Area Tecnica in grado di riportare subito la Vecchia Signora alla vittoria. Il compito nel trovare il profilo giusto è affidato ad Andrea Scannavino, responsabile nel chiamare un professionista nello strutturare il mercato, ma anche nel’area scouting. A breve quindi non si potrà più pensare ad una Juventus pronta a spendere 90 milioni sul mercato per un solo calciatore.

Juventus, caccia al nuovo DS: arriverà a breve

La Juventus quindi si è affidata a Cherubini e Scannavino per la ricerca del nuovo DS. I bianconeri avrebbero già avuto contatti informali con diversi direttori sportivi. Il nuovo Consiglio d’Amministrazione vuole agire subito, garantendo ai tifosi bianconeri un futuro glorioso. L’obiettivo è anche trovare qualcuno in grado di lavorare in sintonia con Massimiliano Allegri, a cui è stata rinnovata la fiducia.

Per il nuovo DS la Juventus avrebbe già avuto dei contatti informali con Frederic Massara. Il dirigente al Milan ha dimostrato di lavorare bene proprio nella direzione in cui vogliono andare i bianconeri, ossia puntare su giovani talenti per poi fare cassa. Massara però ha un contratto con i rossoneri fino al 2025. Molto dipenderà dalla sua volontà, ma strapparlo dalle grinfie del Diavolo sarà molto difficile.

Il DS del Milan però non è l’unico nome sulla lista della Juventus. Infatti come riporta Tuttosport gli altri professionisti in corsa sono tanti. Tra questi si parla di un altro uomo vicino a Massimiliano Allegri come Luis Campo. Stimato per le sue qualità, attualmente è impiegato al Paris Saint Germain, con la compagine transalpina pronta a tenerselo stretto ed a respingere gli attacchi della Vecchia Signora.

Juventus, si cerca il nuovo DS: un nome entusiasma i tifosi

Per il nuovo DS la Juventus non ha solamente sondato i nomi di Frederic Massara e Luis Campos. Proprio quest’ultimo, nonostante la volontà del PSG, non avrebbe nessun problema a liberarsi. La strada però è ancora lunga ed Andrea Scannavino sta studiando le soluzioni migliori per i bianconeri.

Sulla lista dei bianconeri per il direttore sportivo troviamo anche il nome di Cristiano Giuntoli. Questo infatti è stato l’anno della consacrazione per il dirigente partenopeo, che ha dato a Luciano Spalletti una squadra in grado di lottare per lo Scudetto. Infine l’ultimo nome è quello di Gianluca Petrachi attuale DS del Torino che potrebbe restare in città cambiando sponda.