Juventus: si sblocca l’affare col nuovo tecnico, arriva l’annuncio

La Juventus ben presto potrebbe accogliere il nuovo tecnico: l’affare infatti si è sbloccato e a questo punto la strada è in discesa.

La Juventus è al lavoro per guardare con fiducia alla prossima stagione e diversi saranno i cambiamenti che riguarderanno il club bianconero. Naturalmente la strada è ancora lunga e tutto può succedere, ma diciamo che le strategie sembrano essere ormai ben chiare.

E proprio nei prossimi giorni per la Juventus potrebbe sbloccarsi l’affare con il nuovo tecnico. La conferma di Allegri, infatti, non è assolutamente certa e si lavora con forza per trovare un sostituto all’altezza. I discorsi sono stati rinviati al termine della stagione, ma presto si inizieranno ad avere i contatti.

Juventus: tutto pronto per il nuovo tecnico, ecco chi firma

Una stagione deludente e una rivoluzione che potrebbe iniziare direttamente dalla panchina. Oggi è iniziato ufficialmente il nuovo ciclo in casa bianconera e la società cercherà già dalle prossime settimane magari di individuare i giusti rinforzi per cercare di regalare ai tifosi un tecnico di assoluta qualità oltre che naturalmente una squadra all’altezza per cercare di raggiungere tutti gli obiettivi. Sicuramente, come detto più volte, il principale traguardo è quello di tornare a vincere in Italia, ma c’è anche voglia di competere in Europa.

E per farlo la Juventus potrebbe decidere di puntare su un allenatore come Antonio Conte. A sbloccare questa trattativa ci penserebbe Tuchel, vero obiettivo del Tottenham. Secondo quanto riferito dal London Evening Standard, il club londinese avrebbe già contattato il tedesco per capire eventualmente la possibilità di arrivare ad una fumata bianca nelle prossime settimane.

Per il momento stiamo parlando di un semplice sondaggio visto che club e Conte si sono dati appuntamento al termine della stagione, ma sicuramente la disponibilità del tedesco potrebbe aprire la strada al ritorno del leccese in Italia e sulla panchina bianconera. Vedremo cosa succederà e se questa possibilità si potrà trasformare in realtà.

Ultime Juve: Conte il favorito per la panchina

Antonio Conte è sicuramente il grande favorito per la panchina della Juventus e l’interesse del Tottenham per Tuchel potrebbe aprire la strada al suo arrivo. Naturalmente l’affare non è ancora definito e bisogna aspettare la fine della stagione per avere un quadro più chiaro e naturalmente capire se il leccese potrà nuovamente tornare sulla panchina bianconera.

Sicuramente si tratta di una vicenda destinata a riservare molte novità nelle prossime settimane e non ci resta che aspettare la fine del campionato per cercare di capire se la Juventus deciderà davvero di puntare su Conte oppure alla fine si proseguirà con Allegri o con un altro allenatore.