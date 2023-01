Salernitana: ecco il nuovo allenatore, bocciati tutti

By

La Salernitana è ancora alla ricerca del suo nuovo allenatore. Dopo l’esonero di Davide Nicola si fatica a trovare soluzioni utili alla causa.

Non c’è pace per la Salernitana dopo l’esonero di Davide Nicola. Il presidente Iervolino, infatti, è alla caccia di un nuovo allenatore. Tutti nomi sondati alla fine sono stati bocciati e si pensa ad un ritorno a sorpresa.

Continua la ricerca del nuovo allenatore per la Salernitana. Dopo il miracolo salvezza della scorsa stagione, infatti, il Presidente Iervolino ha deciso di esonerare Davide Nicola. Una scelta criticata da molti. Infatti il patron granata ha fatto una scelta drastica senza però aver pronto il sostituto in panchina. Sono tantissimi i tifosi che hanno storto il naso in seguito a questa decisione. Per la prossima partita, quindi, il ds Morgan De Sanctis ha fatto una scelta d’emergenza.

Salernitana, è caccia al nuovo allenatore: diversi nomi in lizza

La Salernitana è quindi ancora senza un allenatore. I granata hanno silurato Davide Nicola senza avere pronto il sostituto. In questi giorni abbiamo visto diversi nomi sondati per la panchina. Quello che ha entusiasmato più di tutti è certamente quello di Rafa Benitez. L’arrivo dello spagnolo però non si è concretizzato. Inoltre la dirigenza ha pensato di affidare la panchina anche a Franck Ribery affiancandolo a Luca Fusco, responsabile della primavera.

Archiviata l’idea Benitez e scartato l’arrivo di Franck Ribery in panchina, la Salernitana cerca un nome credibile per la panchina. Tra i nomi circolati in queste ore infatti troviamo anche Roberto D’Aversa, sedotto ed abbandonato dalla Cremonese, e Leonardo Semplici ancora fermo dopo l’esperienza con il Cagliari.

In queste ore quindi la Salernitana ha deciso di richiamare Stefano Colantuono come allenatore ad interim secondo TuttoSport. Attualmente il tecnico occupa il ruolo di responsabile del settore giovanile degli Ippocampi. Per Colantuono è un ritorno sulla panchina della prima squadra, visto che nella passata stagione venne esonerato proprio a favore di Davide Nicola.

Salernitana, scelta interna per i granata: continua la ricerca dell’allenatore

Stefano Colantuono sarà sulla panchina della Salernitana fino al derby contro il Napoli. Al suo fianco saranno ancora presenti i collaboratori di Nicola come Manuele Cacicia e Simone Barone, ieri già in campo per la preparazione. Questa è la terza volta di Colantuono sulla panchina dei granata. L’ultima volta nella scorsa stagione: subentrò a Castori prima di essere sostituito da Nicola.

Intanto Morgan De Sanctis, DS della Salernitana, sta studiando diverse soluzioni. Tra i nomi sondati c’è anche quello di Beppe Iachini, un vero e proprio esperto nel prendere in mano panchine calde. Nel caso in cui tutti questi nomi venissero bocciati, clamorosamente il Presidente Iervolino potrebbe richiamare proprio Davide Nicola dopo un turno di ‘punizione’.