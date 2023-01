Calciomercato Fiorentina: Jovic cambia club ma resta in Serie A

Si scuote il mercato in uscita della Fiorentina, con i gigliati pronti a cedere Luka Jovic. L’attaccante serbo, però, rimarrà in Serie A.

Stando alle ultime voci di calciomercato, la Fiorentina dopo Nico Gonzalez sarebbe pronta a piazzare un altro colpo in uscita. Infatti Luka Jovic potrebbe subito dire addio ai Viola: diverse squadre di Serie A sulle sue tracce.

L’esperienza di Luka Jovic alla Fiorentina potrebbe concludersi molto presto. Se c’è un calciatore che ha deluso in questa prima parte di stagione è proprio il serbo, arrivato in estate dal Real Madrid e fresco vincitore della Champions League. Tifosi e società erano sicuri di aver trovato il bomber giusto dopo la cessione di Vlahovic alla Juventus. Invece il centravanti è riuscito a realizzare solamente 3 reti in 16 presenze durante questa stagione di Serie A.

Fiorentina pronta a cedere Jovic: diversi club italiani interessati

Dalla Serbia quindi sarebbe arrivata la conferma, La Fiorentina sarebbe pronta a fare a meno di Jovic. L’ex centravanti dei Blancos non ha convinto e sembra proprio che adesso Vincenzo Italiano sia stufo delle sue prestazioni insufficienti. Infatti le sue sembrano più le performance di un campione caduto in disgrazia, passato dall’essere l’investimento del futuro per l’attacco del Real Madrid ad essere scaricato anche dalla Fiorentina.

Per usare un eufemismo, la situazione di Jovic alla Fiorentina non è di certo idilliaca. I viola cercano subito soluzioni sul mercato visto che a febbraio c’è lo spareggio di Conference con il Braga, una delle formazioni più forte della terza competizione europea. Affrontare quest’impegno senza un centravanti è un’eresia per Vincenzo Italiano.

Inoltre l’investimento della Fiorentina per Jovic non è stato oneroso. In estate l’attaccante è arrivato alla corte di Vincenzo Italiano in pratica a costo zero, percependo anche una ricca buona uscita dal colosso del calcio europeo. A Firenze il serbo guadagna però uno stipendio molto inferiore rispetto a quanto percepito in Spagna. Infatti è passato da 6 a 2,5 milioni a stagione. Adesso però alla porta della Fiorentina potrebbero bussare diversi club di Serie A come ad esempio Torino e Spezia.

Fiorentina, Jovic via: si studia la soluzione

Luka Jovic potrebbe abbandonare la Fiorentina e rimanere in Serie A. Sulle sue tracce ci sarebbe il Torino di Ivan Juric. Il tecnico infatti ha sempre fatto bene con i suoi connazionali in squadra e l’attaccante gigliato potrebbe essere la giusta soluzione in attacco. Inoltre la Viola è interessata a Sanabria, con le due società che addirittura potrebbero pensare ad uno scambio di bomber.

Ma ad aver chiesto informazioni alla Fiorentina su Jovic ci sarebbe anche lo Spezia. La formazione ligure infatti potrebbe pensare di acquistare l’attaccante, creando una coppia da sogno per la piazza con M’Bala Nzola. Poprio l’angolano però farebbe gola alla Fiorentina, che potrebbe chiedere addirittura uno scambio con conguaglio. Infatti N’Zola sta disputando un campionato con i fiocchi e con 9 goal in 18 presenze adesso punta addirittura al titolo di capocannoniere del campionato.