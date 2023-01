Calciomercato Roma: via Zaniolo, scambio con il Chelsea

A sorpresa la Roma sembra essere ormai pronta a cedere Zaniolo e prende piede l’ipotesi di uno scambio con il Chelsea.

La Roma è pronta ad essere l’assoluta protagonista di questa sessione di calciomercato considerando la necessità di trovare un sostituto del suo numero 22 in caso di partenza. Nessuna decisione è stata presa, ma per l’ex Virtus Entella la strada sembra essere ormai segnata.

E proprio in queste ultime ore sta prendendo piede l’ipotesi di uno scambio di calciomercato tra Roma e Chelsea. Zaniolo alla corte di Potter e i giallorossi che accoglierebbero uno dei talenti in uscita dal club inglese. I ragionamenti in questo caso sono in corso e la scelta definitiva sarà fatta solamente nei prossimi giorni.

Mercato: Zaniolo in uscita, ecco chi potrebbe arrivare

Inutile dire che Zaniolo è pronto a dire addio alla Roma e all’Italia. Il calciatore, dopo aver rifiutato la Juventus in estate, a sorpresa ha deciso di rompere con i giallorossi e questo apre le porte ad una cessione immediata, ma purtroppo non in Serie A. Le condizioni economiche (35 milioni ndr) non consentono ai club italiani di affondare il colpo e quindi diciamo che la strada sembra essere quella che lo porta in Premier.

E proprio per questo motivo non possiamo escludere uno scambio di calciomercato tra Roma e Chelsea che coinvolgerebbe Zaniolo e un vecchio obiettivo del club giallorosso come Ziyech. Il marocchino già in passato è stato molto vicino a vestire la maglia capitolina, ma alla fine le strade non si sono unite per diversi motivi.

Ora, però, la situazione è completamente differente e non possiamo escludere un tentativo da parte die giallorossi soprattutto dopo la partenza del proprio numero 22. Una possibilità da tenere in considerazione anche se Zaniolo non dovesse andare al Chelsea considerando che il marocchino non rientra nei programmi del club londinese e quindi un addio direttamente a gennaio anche semplicemente in prestito e nelle ipotesi di questa sessione.

Ultime Ziyech: la Roma pronta a beffare il Milan

La Roma sembra essere pronta a beffare il Milan sul calciomercato nella corsa ad Hakim Ziyech. Come ben sappiamo, i rossoneri in più di un’occasione hanno tentato l’assalto per arrivare al marocchino, ma le strade per diversi motivi non si sono mai unite.

Ora in corsa sono ritornati i giallorossi che, a sorpresa rispetto al passato, potrebbero portare il marocchino in Italia. Naturalmente non si tratta di una opzione semplice oppure da chiudere in poco tempo. Un arrivo che, come detto in precedenza, è strettamente legato alla partenza di Zaniolo. Senza difficilmente si avrà la tanto attesa fumata bianca.