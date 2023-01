Juventus, ha chiesto la cessione: andrà al Real Madrid

In queste ore un top player della Juventus ha chiesto alla società la cessione. Infatti si è offerto al Real Madrid: clamorosa indiscrezione.

Sono ore caldissime in casa Juventus, con uno dei suoi migliori calciatori che ha chiesto la cessione ai dirigenti. Infatti dalla Spagna arriva una notizia preoccupante: ha deciso di offrirsi al Real Madrid.

Non c’è pace per i tifosi della Juventus, con un top player che ha chiesto la cessione. Sono ore di grande rivoluzione per la società bianconera, che proprio nella giornata di ieri ha sancito il cambio di Cda, con la coppia Ferrero-Scannavino che ha preso il comando. Quindi non solo l’addio di una coppia amata dal mondo Juve come Agnelli-Nedved, ma anche uno dei giocatori più forti in rosa che adesso vuole andare via. In Spagna sono sicuri che il talento si è offerto al Real Madrid.

Juventus, addio ad un top player: vuole andare via

Sono ore caldissime in casa Juventus. La tranquillità dello spogliatoio adesso potrebbe essere scossa dalla volontà di uno dei calciatori pronti ad andare via. Gli ultimi giorni di mercato quindi potrebbero essere scossi da un addio a sorpresa. I tifosi adesso potrebbero salutare il calciatore, che ha fatto storcere il naso anche per i numerosi infortuni.

A breve la Juventus potrebbe dire addio anche a Dusan Vlahovic. L’esperienza dell’attaccante serbo a Torino è stata altalenante. I goal no sono mancati, ma la dirigenza sicuramente si aspettava di più. Inoltre a fermare spesso il serbo sono stati gli infortuni, con la pubalgia che è risultato un problema più grave del dovuto. La presenza di Vlahovic al Mondiale però ha fatto infuriare i tifosi.

Inoltre adesso sarebbe Vlahovic a voler andare via dalla Juventus. L’attaccante ha estimatori in tutta Europa, ma adesso vorrebbe realizzare un suo sogno che ha fin da bambino. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, infatti, l’attaccante vorrebbe andare a giocare al Real Madrid per Carlo Ancelotti. Si andrebbe quindi a chiudere dopo solo un anno e mezzo l’esperienza del serbo a Torino, sponda bianconera.

Juventus, Vlahovic vuole il Real Madrid: il prezzo

La Juventus potrebbe considerare seriamente la cessione di Dusan Vlahovic. Alla corte di Massimiliano Allegri, l’attaccante ha totalizzato 16 goal in 36 partite giocate. Una media non male, che però non riesce a giustificare l’investimento di 80 milioni da parte della Juve. Inoltre a bloccarlo è stato anche la pubalgia, che lo ha fermato dopo un buon inizio di stagione.

L’esperienza di Vlahovic alla Juventus fatica a decollare. Durante questa stagione ha collezionato solamente 15 presenze. Per tutti questi motivi il centravanti serbo non sarebbe felicissimo della sua esperienza a Torino. Inoltre a riportare la voce del suo proporsi al Real Madrid ci ha pensato il portale Fichajes.net. Quindi adesso Vlahovic è desideroso di cambiare aria, proponendosi ai Blancos.