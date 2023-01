Lutto nel mondo del calcio: si è spento a soli 25 anni

Grave lutto nel mondo del calcio: un giocatore si è spento all’età di 25 anni. L’annuncio ha sconvolto tutti gli appassionati.

Non è un periodo sicuramente fortunato per il calcio. Mihajlovic, Vialli e Pelè se ne sono andati nel giro di due settimane, ma un altro decesso è stato comunicato proprio poco fa e i messaggi di cordoglio alla famiglia sono stati sicuramente diversi.

Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di un calciatore a soli 25 anni. Una morte che ha sconvolto l’intero mondo e sono stati diversi i messaggi di cordoglio per chi lo ha conosciuto, ma anche chi lo ha visto semplicemente giocare. E nelle prossime settimane siamo certi che in campo si omaggerà il campione.

Calcio in lutto: è morto all’età di 25 anni

Non è un periodo facile per il mondo del calcio. Nell’ultimo mese sono diversi i lutti che hanno interessato questo sport e la speranza da parte di tutti naturalmente è quello di poter mettere fine a queste tragedie e consentire ai tifosi di non dover ancora una volta fare i conti con altre notizie che, come detto in precedenza, stanno sconvolgendo questo mondo ormai da diverso tempo.

L’ultima brutta notizia, come detto in precedenza, è arrivata poco fa e il mondo del calcio deve fare ancora una volta con un lutto tremendo: un calciatore si è spento all’età di 25 anni. Si tratta di Anton Walkes, giocatore dello Charlotte FC, ma cresciuto nel Tottenham e ormai da anni negli Stati Uniti.

La società non ha comunicato il motivo del decesso e si è preferiti non entrare nei dettagli considerando anche il fatto che si è trattato di un lutto improvviso e che ha sconvolto il calcio statunitense oltre che quello mondiale. Vedremo se nelle prossime settimane saranno comunicati altri dettagli oppure si deciderà di proseguire in silenzio come fatto fino a questo momento da parte della società americana.

Morto Walkes, calcio statunitense in lutto

Il calcio statunitense è in lutto dopo la morte di Walkes, un difensore di soli 25 anni. Un calciatore che sognava di ritornare in Europa dopo una breve esperienza con il Tottenham, che comunque non gli ha permesso di fare l’esordio tra i professionisti.

Da qui la decisione di volare negli Stati Uniti per avverare il sogno di diventare calciatore professionista. Una carriera che si è interrotta improvvisamente per una tragedia che, come detto in precedenza, ha diversi punti da chiarire. E siamo certi che in futuro il calcio americano ricorderà Walkes, ma anche il Tottenham, squadra che ha avuto la fortuna di averlo in rosa anche se nelle giovani per qualche anno.