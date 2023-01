Milan: infortunio Maignan, spunta la data del rientro

In casa Milan continua a tenere banco l’infortunio di Maignan. E in questi ultimi minuti è spuntata una possibile data di rientro.

La sconfitta in Supercoppa continua a pesare in casa Milan e si inizia a valutare anche se intervenire subito sul mercato oppure no. Ma intanto l’obiettivo principale è sicuramente quello di provare a recuperare gli indisponibili il prima possibile per provare a dare a Pioli una rosa completa.

E in questi ultimi minuti è arrivata una notizia molto importante per quanto riguarda l’infortunio di Maignan: è spuntata una possibile data di rientro del giocatore francese. Naturalmente la prudenza resta massima considerando anche quanto passato nelle settimane scorse, ma per il momento inizia a delinearsi un quadro più chiaro.

Milan: infortunio Maignan, arriva l’annuncio

L’infortunio di Maignan è stata sicuramente una perdita importante per i colori rossoneri. Il francese da quando difende la porta milanista ha sempre dato qualcosa in più anche a livello di impostazione e questo sta rendendo molto complicata e pesante la sua assenza per Stefano Pioli. Tatarusanu si sta dimostrando sicuramente un portiere affidabile, ma non ai livelli del transalpino.

La strada, quindi, per i rossoneri non è assolutamente semplice, ma diciamo che ben presto ci potrebbero essere novità molto importanti. Secondo quanto riferito da MilanNews, il recupero dall’infortunio di Maignan prosegue sicuramente molto bene e spunta una data per il rientro del portiere. Stiamo parlando della partita di Champions League contro il Tottenham.

Sembra essere quello l’obiettivo dei rossoneri in questo momento e quindi non ci attendiamo un intervento sul calciomercato anche se Vasquez è arrivato. Diciamo che in casa Milan ora si guarda con molta attenzione a recuperare gli infortunati. La speranza da parte di Pioli è quella di poter avere il prima possibile tutta la rosa a disposizione per consentire di avere scelte più ampie e naturalmente anche un ricambio che in questa precisa parte di stagione è assolutamente mancata considerando che i sostituti non hanno sicuramente reso al meglio.

Ultime Maignan: obiettivo Tottenham

Per Maignan, quindi, l’obiettivo è di rientrare dall’infortunio contro il Tottenham, forse il passaggio più importante della stagione del Milan. Per quella sfida Pioli spera di poter contare almeno sul proprio portiere per consentire naturalmente di ritrovare quella manovra che sicuramente è mancata in questo periodo.

Perché, come ammesso da parte dello stesso Pioli, Tatarusanu si sta comportando molto bene, ma non ha assolutamente la tecnica di Maignan. Questo rende il Milan costretto a cambiare il proprio modo di giocare e da qui la necessità dl Milan di avere il francese il prima possibile a disposizione.