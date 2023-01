Ora basta, è la Roma che vuole venderlo: fissato il prezzo

La Roma alla fine ha deciso, sarà lui il top player ad essere ceduto. La società giallorossa ha anche fissato il prezzo: tutti i dettagli.

Lo spogliatoio della Roma rischia di diventare una polveriera. Dopo il caso Karsdorp, i giallorossi hanno deciso di cedere un altro top player, in rotta di collisione con la società: i dirigenti fanno il prezzo.

Sono ore calde in casa Roma, con i giallorossi che hanno scelto per la vendita di un top player. L’obiettivo di José Mourinho e del direttore sportivo Tiago Pinto è quello di riportare l’armonia all’interno dello spogliatoio, andando quindi a stroncare sul nascere tutti i malumori. Adesso infatti è tutto diverso, con il calciatore in questione che non vuole nemmeno sentire parlare di rinnovo. L’indizio sui social è stato evidente ed ha creato del malcontento anche tra i supporters romanisti. La Roma ha quindi deciso di separarsi da uno dei suoi gioielli.

Roma, addio ad un gioiello: via subito

La Roma ha quindi deciso di mettere uno dei suoi top player sul mercato. Secondo La Gazzetta dello Sport, i Capitolini ne hanno abbastanza dei capricci del calciatore che non ha mai nascosto la sua sofferenza, che è esplosa proprio nell’ultimo periodo.

Nel dettaglio, la Roma sarebbe pronta a dire addio a Nicolò Zaniolo. Già in passato il fantasista giallorosso aveva fatto presente di avere offerte da alcuni top club dell’Europa. Adesso il futuro del calciatore è più che incerto, con la società Capitolina che potrebbe dirgli addio già al termine di questa sessione di calciomercato invernale. Lo stesso Zaniolo nella serata di ieri ha pubblicato una storia enigmatica in cui riprendeva le parole di Cristiano Ronaldo.

Nel video CR7 afffermava che a tutto c’è una soluzione, fatta eccezione per la morte. Zaniolo ha quindi ribadito la sua inquietudine alla Roma. I fischi dopo l’ultimo match hanno profondamente ferito il calciatore, tanto da arrivare a chiedere la cessione ai dirigenti romanisti. Inoltre il fantasista ha giustificato l’assenza contro la Fiorentina affermando di stare male.

Roma, Zaniolo via: servono 35 milioni

La Roma ha quindi deciso di mettere Zaniolo sul mercato. I giallorossi valutano il calciatore tra i 35 ed i 40 milioni. L’unica certezza è che la società vuole monetizzare sul calciatore, arrivato nel famoso scambio con Radja Nainggolan. Stesso discorso fatto anche per Rick Karsdorp, chi lo vorrà dovrà pagare altrimenti il calciatore può rimanere fino alla scadenza.

I giallorossi quindi sono pronti a privarsi di Zaniolo solo per un’offerta pari al suo valore. Al momento sono tantissime le sirene inglese per il fantasista. Infatti la più interessata è il Tottenham, sullo sfondo anche l’interesse di West Ham e Leicester. Distaccate anche Arsenal e Newcastle. Anche il Borussia Dortmund ha bussato alla porta della Roma per il trequartista. In Italia invece il sogno del calciatore resta la Juventus.