Svolta Muriel: va in una big, firma subito

A sorpresa Luis Muriel potrebbe lasciare l’Atalanta in questa sessione di calciomercato per firmare per una big.

L’Atalanta è destinata, almeno in uscita, ad essere protagonista in questi ultimi giorni della sessione invernale. L’esplosione di Hojlund quasi certamente porterà la Dea a privarsi di uno tra Muriel e Zapata e il primo sembra essere il principale indiziato.

Muriel, infatti, in questa sessione di calciomercato potrebbe decidere di lasciare l’Atalanta per firmare con una big. Per lui si tratta dell’occasione più importante della carriera e siamo certi che, se ci sarà l’offerta, difficilmente dirà di noi. Naturalmente la situazione è in continuo aggiornamento e vedremo cosa succederà nei prossimi giorni in questo senso.

Calciomercato: colpo Muriel, ecco con chi firma

L’Atalanta non sembra essere intenzionata a privarsi dei propri talenti, ma la presenza di un attaccante come Hojlund quasi certamente porterà i bergamaschi a privarsi di uno degli attaccanti per consentire allo stesso giocatore di trovare maggiore continuità e naturalmente esprimere tutte le sue qualità. Le riflessioni sono in corso e la scelta definitiva sarà presa solamente dopo un confronto con il tecnico. Gapserini alla fine potrebbe bloccare questa cessione, ma non escludiamo che poi si possa convincere sulla pressione del giocatore.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, una big ha messo nel mirino Muriel e la firma potrebbe arrivare già in questa sessione di calciomercato. Naturalmente stiamo parlando del Barcellona, che avrebbe individuato nel colombiano il rinforzo giusto per l’attacco considerando anche le diverse partenze che sono in programma.

Stando alle indiscrezioni che arrivano direttamente dalla Spagna, il giocatore si sarebbe detto disponibile ad arrivare in Catalogna e fare il vice di Lewandowski. Una situazione sicuramente molto simile a quella in casa Atalanta, ma stiamo parlando del Barcellona oltre che naturalmente la possibilità di portare a casa trofei. Ragionamenti in corso da entrambe le parti e una decisione dovrà essere presa nel giro di poco tempo considerando anche che il calciomercato ormai si avvia alla conclusione.

Ultime Muriel: Juve tagliata fuori da questa corsa

Luis Muriel al Barcellona in questa sessione di calciomercato toglierebbe fuori dalla corsa la Juventus. I bianconeri ormai da tempo sono interessati al calciatore e sarebbero pronti in estate a sondare nuovamente il terreno considerando anche il fatto che al termine della stagione ci sarà una vera e propria rivoluzione in questo senso.

Ma i blaugrana sembrano essere intenzionati a rompere gli indugi e regalarsi un colpo sicuramente importante oltre che di esperienza. L’ultima parola, comunque, spetterà all’Atalanta e Gasperini, chiamati a decidere se accettare o no questa proposta del Barcellona per il calciatore colombiano.