Calciomercato, arriva Aouar: c’è il sì al trasferimento in Serie A

La finestra invernale di calciomercato ha messo nel mirino Aouar del Lione: pronto a fare le valigie e a trasferirsi in Serie A.

Ancora una decina di giorni a disposizione dei club per mettere a segno i colpi migliori. Martedì 31 gennaio, sarà infatti l’ultimo giorno buono in Italia per chiudere le trattative. Chiusura degli affari prevista per le 20:00. Un lasso di tempo ancora lungo dove può davvero succedere di tutto.

In Serie A, ad esempio, il nome bollente continua ad essere quello di Nicolò Zaniolo. Il centrocampista di proprietà della Roma non è nemmeno stato convocato da mister José Mourinho per la sfida con lo Spezia. Un chiaro segnale di un possibile addio. Sulle tracce del giocatore ci sono diverse squadre: italiane ma anche europee.

Uno dei club che lo sta seguendo con maggiore attenzione è il Milan. Il tecnico Stefano Pioli vedrebbe in lui un rinforzo ideale per il reparto avanzato. Specialmente dopo l’arrivo di Charles De Ketelaere che, fin qui, ha deluso e non poco.

Aouar saluta il Lione: la Serie A lo attende

Il fatto che l’ex prodotto del vivaio interista non sarà della sfida, può tramutarsi in un indizio fondamentale. Sommato alle ultime vicende, che hanno visto Zaniolo protagonista in negativo dopo alcuni suoi bruschi comportamenti, il risultato sembra essere solo uno: l’addio alla Capitale.

I rossoneri continuano a studiare la situazione e sperano di invertire la rotta, nel girone di ritorno che sta per cominciare, con un rinforzo in più. La Roma dal proprio canto potrebbe non opporre resistenza e lasciar partire il proprio talento già in questa finestra invernale di calciomercato.

Attenzione, però, anche all’interesse del Tottenham di Antonio Conte. Tra i club stranieri maggiormente sulle orme del fantasista. Il contratto di Zaniolo con la Roma scadrà tra un anno e il club giallorosso, piuttosto che perderlo a parametro zero tra qualche mese, potrebbe pensare di fare immediatamente cassa.

Denaro che verrebbe poi reinvestito con un solo scopo: consegnare rinforzi validi nelle mani di mister Mourinho. Secondo alcune indiscrezioni trapelate di recente, l’obiettivo della Roma è ora quello di portare Aouar in Serie A. Calciatore in uscita dal Lione che ha ricevuto l’ok per il trasferimento.

La Roma prende Aouar: c’è l’ok per il trasferimento

Stando a quanto riportato da Radio Radio, Thiago Pinto, direttore sportivo giallorosso, avrebbe già detto sì ad Aouar in Serie A. Tuttavia, ora il pallino della trattativa è passato in mano al club francese.

Il Lione, dal proprio punto di vista, crede ancora di poter trovare l’accordo con il rinnovo e farà di tutto per convincere il giocatore alla permanenza. Ciononostante, il trasferimento di Aouar alla Roma sembra questione di ore.

A spingere il giocatore al trasferimento immediato, il suo attuale contratto scadrà a giugno 2023, c’è anche l’ombra della qualificazione in Champions League. Obiettivo alla portata della Roma.

Cosa che il Lione non può dire visto è attualmente nono in Ligue 1 a ben -17 punti dall’ultimo piazzamento valido per l’Europa che conta. L’affare può andare in porto subito. Prima, però, servirà una nuova destinazione per Zaniolo.