Calciomercato Inter: arriva subito il sostituto di Skriniar

L’Inter potrebbe prendere subito il sostituto di Skriniar sul calciomercato. Il giocatore rappresenta una grande occasione per i nerazzurri.

Dopo la vittoria in Supercoppa, in casa Inter si inizia a guardare con molta attenzione al futuro e soprattutto al destino di Skriniar. Il centrale a breve darà una risposta ai nerazzurri sul rinnovo, ma le sensazioni non sono positive e quindi si inizia a guardare con attenzione a chi potrà sostituirlo.

E il sostituto di Skriniar potrebbe arrivare subito considerando la possibilità di spendere una cifra molto minima in questa sessione di calciomercato. Oppure accoglierlo a zero durante la fine della stagione a parametro zero. Vedremo, quindi, cosa succederà e chi alla fine la spunterà.

Mercato Inter: arriva il sostituto di Skriniar, ecco chi è

In casa nerazzurra in questo momento tiene banco la questione Milan Skriniar. Il centrale slovacco è in scadenza di contratto e per il momento, stando alle ultime indiscrezioni, il rinnovo sembra essere davvero lontano. L’offerta del club interista è sicuramente molto importante e per questo motivo si aspetta il sì. Ma il calciatore sembra avere idee completamente differenti e quindi Marotta è già pronto a muoversi per trovare il giusto giocatore che possa arrivare a Milano per prendere il posto proprio del centrale.

E l’Inter per sostituire Milan Skriniar potrebbe a sorpresa puntare su Djiku dello Strasburgo, calciatore da tempo sul calciomercato. Secondo quanto riferito da fichajes.net, il Siviglia si è ritirato dalla corsa per il difensore e quindi non possiamo assolutamente escludere un tentativo da parte dei nerazzurri per strapparlo al francese subito oppure al termine della stagione.

Il centrale, infatti, è in scadenza con il club transalpino e vedremo se alla fine Marotta deciderà di puntare su di lui al posto di Skriniar o de Vrij oppure opterà per un altro profilo considerando sia l’inesperienza internazionale che il fatto di non aver mai giocato nel nostro campionato.

Ultime Djiku: Inter valuta il difensore dello Strasburgo

L’Inter sembra valutare con attenzione la possibilità di acquistare Djiku nella sessione estiva di calciomercato considerando la partenza di Skriniar. Il centrale, come detto in precedenza, è in scadenza con lo Strasburgo e quindi in questo momento il difensore rappresenta una grande occasione per il club nerazzurro.

Le valutazioni sono in corso considerando anche che la priorità in questo momento è rappresentata sicuramente dal rinnovo di Skriniar. In caso di fumata nera, però, si dovrà lavorare con attenzione al suo futuro e quindi Djiku rappresenta una grande opportunità per l’Inter. Vedremo cosa succederà e quale sarà alla fine la scelta di Marotta per sostituire il centrale slovacco.