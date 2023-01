Calciomercato Juventus: Rabiot al Barca, altro scambio pronto

La Juventus è pronta a tornare protagonista del calciomercato. Infatti i bianconeri stanno per cedere Rabiot al Barca: possibile scambio.

Siamo alle battute finali del calciomercato invernale, con la Juventus che a sorpresa potrebbe privarsi di Adrien Rabiot. Il centrocampista piace tantissimo al Barcellona, con le due squadre che potrebbero optare per uno scambio.

Torna a muoversi il calciomercato in uscita della Juventus. Tra le note positive di questa stagione calcistica dei bianconeri troviamo sicuramente Adrien Rabiot. Nel sistema di gioco di Massimiliano Allegri, il centrocampista francese è riuscito finalmente a far vedere il suo valore, riuscendo a strappare anche la convocazione per i Mondiali in Qatar, conclusi al secondo posto. Rabiot così da riserva di lusso nei bianconeri, è passato ad essere oggetto del desiderio di alcune squadre e tra queste troviamo proprio il Barcellona.

Calciomercato Juventus, Rabiot vicinissimo al Barcellona: la trattativa

Durante questa finestra di calciomercato, la Juventus potrebbe cedere Adrien Rabiot. Come anticipato, sarebbe proprio il Barcellona a far di tutto pur di assicurarsi le sue prestazioni. Inoltre le due squadre coinvolte in questa trattativa potrebbero trovare una soluzione utile ad entrambi.

La Juventus sa bene che il contratto di Rabiot scade a giugno 2023. Per non perdere il calciatore a zero, quindi, la società bianconera potrebbe pensare di dirgli addio durante questa sessione di calciomercato. Così facendo la Juventus riuscirebbe a monetizzare sul calciatore che arrivò a parametro zero. Sono ore caldissime per la dirigenza bianconera, con il nuovo Cda chiamato a decidere il futuro del calciatore francese.

Il Barcellona ha bussato prepotentemente alle porte della Juventus. Infatti la formazione catalana vorrebbe regalarsi il centrocampista della Nazionale Francese, mettendo all’interno della trattativa anche qualche contropartita tecnica. Al momento infatti si potrebbe pensare ad uno scambio tra centrocampisti, che permetterebbe alla Juve di non rimanere scoperta. Ma ai bianconeri potrebbe essere proposto anche un difensore.

Calciomercato Juventus, Rabiot via: si studia lo scambio

La Juventus ed il Barcellona potrebbero quindi studiare uno scambio. Nel caso in cui i catalani volessero inserire un centrocampista in esubero, il profilo ideale sarebbe quello di Franck Kessiè. Se l’ivoriano ha deluso sul palcoscenico del Camp Nou, in Italia ha ancora tantissimi estimatori, pronti a schierarlo in mezzo al campo. Kessiè a Barcellona non è mai riuscito ad ambientarsi ed a breve potrebbe tornare in Italia.

Ma la Juventus potrebbe chiedere ai catalani anche un difensore. In quel caso il profilo che potrebbe entrare nella trattativa è quello di Eric Garcia. Il difensore ex Manchester City, infatti, sta trovando pochissimo spazio e potrebbe essere sacrificato per arrivare a Rabiot. Le due squadre quindi sono pronte a sedersi al tavolo delle trattative per valutare la soluzione migliore, con i catalani pronti a tutto per arrivare al centrocampista francese.