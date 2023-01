Juve: Conte ha già un’altra squadra: sgarbo ai bianconeri

Le strade della Juventus e di Antonio Conte potrebbero non incontrarsi. Il tecnico sembra essere ad un passo da un’altra squadra.

Mesi di riflessioni per Antonio Conte prima di prendere una decisione che ormai sembra essere scontata come quella dell’addio al Tottenham. Il leccese a breve dovrebbe comunicare al club inglese la sua intenzione di non rinnovare.

Diciamo che si era parlato molto di un suo passaggio alla Juventus, ma i bianconeri in questo momento hanno altri pensieri e quindi per Conte dovrebbero aprirsi le porte di un’altra squadra. Un’opportunità sicuramente importante per il tecnico leccese e vedremo alla fine cosa succederà nelle prossime settimane.

Calciomercato: prendono Conte, Juve beffata

Le strade di Antonio Conte e del Tottenham quasi certamente si separeranno al termine della stagione. Come detto in precedenza, il tecnico ha voglia di iniziare una nuova esperienza e di avvicinarsi alla famiglia. Per questo motivo nelle sue intenzioni c’è quella di lasciare l’Inghilterra a giugno per magari iniziare una nuova esperienza in Italia o magari anche alle porte del nostro Paese.

Le riflessioni sono in corso e nessuna decisione definitiva in questo momento è stata presa. Molto dipenderà anche dalle discussioni che ci saranno con i familiari. Solo dopo aver parlato con loro, sarà fatta una scelta definitiva. E, secondo quanto riferito da fichajes.net, nel futuro del tecnico leccese non ci sarà una squadra italiana. Si parla, infatti, di un possibile arrivo sulla panchina dell’Atletico Madrid e non della Juventus per Antonio Conte.

I Colchoneros hanno ormai deciso di cambiare la propria guida tecnica e alla fine potrebbero puntare sul leccese considerando sia la sua esperienza internazionale che le qualità. Naturalmente sono in corso tutte le riflessioni e l’ultima parola spetterà direttamente all’attuale tecnico del Tottenham. Lui ha espresso la volontà di tornare il prima possibile vicino alla famiglia e quindi anche Madrid potrebbe non essere una opzione. Ma, come ribadito in precedenza, sono in corso i ragionamenti e presto sarà presa una decisione definitiva sul suo futuro.

Ultime Conte: sfida Atletico Madrid-Juventus

Possibile sfida di calciomercato tra la Juventus e l’Atletico Madrid per Antonio Conte. I bianconeri per diversi motivi sono i grandi favoriti, ma la decisione sarà presa solamente al termine del campionato. Questo consentirà alla squadra spagnola di poter restare in corsa e soprattutto anticipare i tempi per bruciare la concorrenza.

Ma, come detto in precedenza, la decisione finale spetterà direttamente a Conte. Per il momento l’unica certezza è rappresentata dalla sua volontà di avvicinarsi alla famiglia. Ora resta da capire se lo farà accettando l’offerta della Juventus o quella dell’Atletico Madrid.