Juve: stangata della FIGC, cessione scontata

La stangata della FIGC sulla Juventus apre la strada ad un calciomercato diverso ed ora la cessione sembra essere scontata.

In questo venerdì cambia completamente la stagione della Juventus. Inutile dire che prima della sentenza della FIGC gli obiettivi erano differenti, ma ora il club bianconero sarà costretto di rivedere i piani soprattutto prima delle decisioni definitive di Coni e Tar.

Inutile dire che la stangata della FIGC mette in serio pericolo la qualificazione della Juventus in Europa e senza competizioni internazionali una cessione è assolutamente scontata. Nelle prossime settimane saranno fatte tutte le valutazioni del caso, ma per il momento la strada sembra essere segnata e questa sentenza complica molto la vita dei bianconeri.

Juventus: addio Europa, cessione necessaria

La situazione economica per i bianconeri non è sicuramente delle migliori e la qualificazione in Champions League sarebbe necessaria per salvaguardare i propri conti e naturalmente trattenere i propri big. La situazione, però, ora è molto critica e la certezza di disputare l’Europa la prossima stagione non si ha e quindi si devono fare ragionamenti anche su come rivoluzionare la rosa per ripartire il prima possibile e magari tornare ancora una volta a vincere in Europa e in Italia.

Ma la mancata qualificazione nelle competizioni europee costringerà i bianconeri a perdere uno dei suoi big. Come confermato da molti media italiani in passato, la conferma di Vlahovic alla Juventus è strettamente legata alla Champions League e quindi senza quarto posto la strada per avere il serbo in squadra anche dopo il calciomercato estivo è molto complicata.

La decisione definitiva, quindi, sarà presa solamente al termine della stagione e alla fine di questo lungo processo che, ancora una volta, porterà il calcio italiano ad attraversare mesi molto caldi. La speranza da parte dei bianconeri è quella di poter guardare con maggiore fiducia al futuro e magari confermare i big, ma la strada è in salita e il rischio è quello di dover fare a meno di diversi giocatori proprio per questa sentenza.

Ultime Juventus: come cambia il mercato dopo la penalizzazione

Vlahovic non sarà l’unico giocatore destinato a lasciare la Juventus durante il calciomercato estivo senza la qualificazione in Champions League. Inutile dire che il rinnovo di Rabiot si fa molto più complicato e a questo punto anche la permanenza di Pogba, Kostic e di tutti gli altri big.

Naturalmente la strada è ancora lunga e tutto può succedere considerando che ci sono altri due gradi di giudizio. Ma in questo momento il futuro dei bianconeri è a forte rischio e quindi non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro migliore.