Mercato Roma, l’esterno sta firmando: i dettagli dell’affare

La Roma da novembre sta cercando un calciatore che possa sostituire Rick Karsdorp. I giallorossi finalmente sono vicini all’obiettivo.

Mourinho non perde occasione per ribadire la necessità di alzare il livello qualitativo della rosa della Roma. Il calciatore in questione certamente possiede un rango tale da soddisfare lo Special One.

L’allenatore della Roma infatti non è soddisfatto, per motivi diversi, dei calciatori attualmente a disposizione in quella posizione. Rick Karsdorp non viene convocato dal 9 novembre 2022, dopo i 25 minuti conclusivi di Sassuolo-Roma 1-1, segmenti di gioco cui fece seguita la pubblica reprimenda.

Mourinho e una fascia destra senza padrone

Detto dell’esterno olandese declassato sulla pubblica piazza, per l’insoddisfazione di Tiago Pinto, considerato che l’oranje è sotto contratto fino al 2025, sulla fascia destra la Roma fatica a trovare un padrone assoluto.

Zeki Celik, potenziale terzino, viene preferibilmente utilizzato da centrale nella difesa a tre. Nicola Zalweski, destro naturale, di fatto è diventato la prima alternativa a Leonardo Spinazzola. L’ex Atalanta potrebbe muoversi anche sul versante destro, preferisce la fascia mancina, soprattutto è spesso vittima di infortuni. Per questo il mercato appare l’unica strada e la Roma sembra aver trovato la soluzione: Hector Bellerin.

Mourinho insiste: Bellerin è la priorità

Jose Mourinho già da questa estate aveva individuato in Hector Bellerin il talento giusto. Ora la situazione che si è creata Barcellona può favorire velocemnte la conclusione della trattativa di mercato. In Liga Bellerin ha giocato solo tre spezzoni per 173 minuti complessivi, in poche parole l’idillio con il tecnico Xavi non è mai sbocciato. L’esterno di Badalona è arrivato in Catalogna la scorsa estate a parametro zero dall’Arsenal, dopo un anno in prestito al Real Betis Siviglia.

Bellerin ha il contratto in scadenza

A favorire l’arrivo a Roma del giocatore anche il contratto in scadenza nel giugno 2023. Ventootto anni da compiere il prossimo 15 marzo, Bellerin può quindi essere preso ad una cifra bassa, inferiore ai tre milioni.

Roma: occhio alla concorrenza in Liga

Come riporta elgoldigital.com, sono due le concorrenti per Hector Bellrin a cui la Roma deve fare attenzione. La prima è rappresentata dall’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone. Il Cholo sa che Nahuel Molina soffre diverse pause, quindi vuole un ritocco in quel settore del campo. A rovinare i piani della Roma e dei Colchoneros potrebbe essere il Real Betis Siviglia. Bellerin al Benito Villamarín ha lasciato un ottimo ricordo, soprattutto al tecnico Manuel Pellegrini che lo accoglierebbe a braccia aperte.