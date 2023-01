Milan: in Spagna sicuri, Maldini ha preso un altro Galacticos

Dalla Spagna non hanno nessun dubbio, il Milan è pronto a firmare un calciatore del Real Madrid. Trattativa avviata: tutti i dettagli.

Dopo la sonora sconfitta in Supercoppa Italiana contro l’Inter, il Milan ha deciso di tornare sul mercato. Infatti secondo diversi portali spagnoli, la formazione rossonera è pronta a pescare dal Real Madrid.

Il Milan è pronto a sedersi al tavolo delle trattative con il Real Madrid. La sonora sconfitta contro l’Inter in Coppa Italia ha messo in evidenza tutte le fragilità della formazione rossonera, con un reparto difensivo che non appare più affidabile come nella stagione scorsa. Pioli infatti non sta riuscendo a risolvere il rebus difensivo e così Paolo Maldini è pronto a tendere una mano all’allenatore. Sere quindi un rinforzo in difesa, che con molte probabilità potrebbe arrivare proprio dai Galacticos.

Milan, dal Real Madrid il nuovo difensore: la trattativa

Il mercato invernale del Milan, ad oggi, è stato pressoché fermo. Infatti in questa finestra di riparazione è arrivato solamente il portiere colombiano Devis Vàsquez, una vera e propria scommessa per la dirigenza alla caccia di un vice Maignan affidabile. I rossoneri però dovrebbero limare anche il reparto difensivo, che ha creato non pochi grattacapi a mister Stefano Pioli.

In passato il Milan ha dimostrato la sua bravura nel fare colpi a zero o trovare calciatori in scadenza. Anche nella ricerca del difensore, ancora una volta, potrebbe essere questa la strategia. Infatti così facendo i rossoneri potrebbero arrivare a pescare in casa delle big d’Europa. Per questo motivo Paolo Maldini si è messo in contatto con il Real Madrid.

Il Milan quindi vorrebbe Nacho Fernandez dei Galacticos. A riportare l’indiscrezione ci ha pensato il portale spagnolo fichajes.net, sempre informatissimo sugli ultimi movimenti di mercato. Proprio il difensore, infatti, sarebbe in scadenza di contratto con il Real Madrid. Inoltre la dirigenza madridista avrebbe scelto di non voler rinnovare il contratto al calciatore, costretto quindi a cambiare per forza squadra.

Milan, per la difesa c’è Nacho Fernandez: è in scadenza

Nacho Fernandez quindi sarebbe il nome giusto per la difesa del Milan. Non solo il Real Madrid non gli ha voluto rinnovare il contratto, ma durante questa stagione, il difensore sta anche facendo fatica a trovare il campo. Sono sempre meno i minuti concessi da Carlo Ancelotti, pronto a preferirgli qualsiasi altro difensore. Nonostante le 33 primavere, però il difensore ha ancora voglia di giocare ai massimi livelli.

Il Milan quindi sembrerebbe la soluzione giusta per Nacho Fernandez. Visto il poco impiego sono pochissime le squadre che al momento sono interessate a lui. Sempre in Italia un pensierino per il difensore spagnolo lo ha fatto la Juventus, anche se non c’è stato niente oltre ad un sondaggio. Inoltre nel caso in cui dovesse saltare il suo approdo al Milan, per Nacho si aprirebbe la porta della MLS, massimo campionato statunitense.