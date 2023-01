Roma: arriva dal Leicester il sostituto di Zaniolo

Dopo la richiesta di cessione da parte di Zaniolo, la Roma ha fatto partire la caccia al sostituto che potrebbe arrivare dal Leicester.

Sono ore calde in casa Roma, con la dirigenza che è dovuta ripiombare sul mercato dopo la richiesta di Nicolò Zaniolo di andare via. Adesso quindi si cerca il sostituto che potrebbe arrivare direttamente dalla Premier League.

La Roma è costretta a tornare sul mercato dopo la richiesta di cessione da parte di Zaniolo. Il fantasista italiano infatti sembra stufo dell’ambiente giallorosso e sarebbe pronto a fare una nuova esperienza anche lontano dall’Italia. Su di lui infatti ci sono il Borussia Dortmund e diverse squadre di Premier League. Proprio dal campionato inglese potrebbe arrivare il suo sostituto. I giallorossi infatti potrebbero pescare dal Leicester, tra l’altro interessata anche lei alle prestazioni di Zaniolo.

Nella giornata di ieri, a sorpresa, Nicolò Zaniolo ha rivelato le sue intenzioni alla Roma. Il rapporto con la tifoseria è ai minimi storici, con il calciatore che non ha gradito i fischi ricevuti. Per questo motivo il numero 22 vorrebbe andare via per provare una nuova esperienza, magari all’estero.

La Roma non è rimasta nemmeno tanto sorpresa dalla richiesta di Zaniolo. I giallorossi hanno quindi messo sul mercato il calciatore, con l’obiettivo di monetizzare. Infatti il trequartista si trasferirà dalla capitale solamente se la società riceverà offerte tra i 35 ed i 40 milioni di euro.

Una volta venduto Zaniolo, la Roma investirà questi soldi nel suo sostituto. Il nome più caldo al momento, secondo La Gazzetta dello Sport, è quello di Ayoze Perez, fantasista del Leicester. Già in passato il calciatore era stato accostato alla Serie A, con il Napoli che era vicinissimo al suo acquisto. Mourinho ed il DS Tiago Pinto, quindi, avrebbero pensato proprio a lui come acquisto.

La Roma quindi sarebbe pronta a mettere nel mirino Ayoze Perez come sostituto di Zaniolo. Per ottenere le prestazioni dello spagnolo servono intorno ai 10 milioni di euro. Ad oggi il valore del suo cartellino si aggira intorno ai 6 milioni di euro. Ma Perez non è l’unico nome sull’agenda del direttore sportivo Tiago Pinto.

Infatti se l’affare non dovesse andare in porto, la Roma potrebbe mettere nel mirino Houssem Aouar. Per il fantasista del Lione però ci vuole un investimento a dir poco cospicuo. Ad oggi la formazione transalpina lo valuta 20 milioni e difficilmente lo lascerà partire per meno di quella cifra. La Roma quindi studia sul mercato, con la certezza che a breve non potrà più puntare su Nicolò Zaniolo.