Calciomercato: svolta Kvaratskhelia, annuncio in diretta

Il georgiano Kvaratskhelia è destinato ad infiammare la prossima sessione di calciomercato ed un annuncio è arrivato in diretta.

Arrivato a Napoli in punta di piedi, Kvaratskhelia ha conquistato i tifosi con le giocate ed ora è diventato un vero e proprio idolo per i tifosi partenopei. La speranza naturalmente è quella di non perderlo, ma le richieste non mancano e non sarà per nulla semplice riuscire a trattenerlo.

E proprio in diretta è arrivato un annuncio importante sul futuro di Kvaratskhelia in chiave calciomercato. Parole che sembrano delineare meglio il suo destino, ma sicuramente la partita è assolutamente ancora aperta e tutto può succedere in questi mesi.

Mercato: futuro Kvaratskhelia, le ultime

Un inizio di stagione sicuramente importante per il georgiano. Giocate, gol e assist e soprattutto la sua bravura di mettersi sulle spalle il Napoli in alcuni momenti della stagione come, per esempio, la partita contro la Juventus. Le sue prestazioni, come detto in precedenza, non sono passate inosservate e già da ora si parla dell’interesse di diversi big interessate al giocatore anche se per il momento da parte dei partenopei non c’è mai stata una vera apertura.

La situazione, comunque, è in continua evoluzione visto che l’esplosione del giocatore ha sorpreso i vertici dei partenopei. Ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Salernitana-Napoli Giuntoliha parlato in chiave di calciomercato proprio di Kvaratskhelia soffermandosi sul rinnovo del contratto.

Si tratta di un passaggio sicuramente fondamentale per la permanenza del giocatore in azzurro anche la prossima stagione. Molte squadre sono disposte a fare pazzie per arrivare al calciatore e quindi ci attendiamo un Napoli costretto a chiudere il prima possibile per evitare qualsiasi problema. Giuntoli al momento ha confermato che i rapporti con l’entourage del georgiano sono buoni, ma per adesso non si parla assolutamente di rinnovi o altro. La società ha deciso di guardare al presente e aspettare almeno marzo per capire meglio la situazione e muoversi.

Ultime Kvaratskhelia: la Premier in agguato

La situazione Kvaratskhelia tiene in ansia sicuramente i tifosi del Napoli soprattutto in ottica calciomercato estivo. Come detto in precedenza, le sue prestazioni non sono passate inosservate e sono diversi i club che starebbero seguendo con attenzione il profilo del georgiano soprattutto in vista della prossima stagione.

Per il momento Kvaratskhelia ha ribadito la sua intenzione di proseguire con il Napoli, ma sicuramente c’è bisogno di un prolungamento del contratto prima dell’apertura del calciomercato estivo. Presto i discorsi potrebbero entrare nel vivo considerando anche il fatto che il giocatore ha voglia di un adeguamento altrimenti la Premier è in agguato e la situazione potrebbe cambiare ancora una volta.