Inter: Skriniar via a 20 milioni, subito il sostituto

By

L’Inter potrebbe salutare subito Milan Skriniar. Il difensore slovacco dovrebbe andare via a 20 milioni: spunta il nome del sostituto.

Sono ore calde in casa Inter con la società nerazzurra che potrebbe dire subito addio a Milan Skriniar. Il calciatore ha l’accordo con il PSG, ma il Biscione non vorrebbe perderlo a costo zero: cosa sta succedendo.

L’Inter valuta attentamente la situazione Milan Skriniar. Il difensore slovacco infatti è in scadenza ed ha già rivelato alla dirigenza nerazzurra che non ha intenzione di rinnovare. I dirigenti si aspettavano ben altro attaccamento alla maglia da parte del calciatore. Invece la ricca proposta del PSG, da ben 8 milioni all’anno, ha subito convinto il calciatore. Una delusione per il Biscione, se solamente si pensa che pochi mesi fa allo slovacco era stata assegnata la fascia di capitano.

Inter, Skriniar via subito: chi lo sostituirà

I tifosi dell’Inter hanno ricevuto da L’Equipe la notizia che in molti aspettavano. Infatti il difensore slovacco ha un accordo di massima con Il Paris Saint-Germain. I nerazzurri lo sospettavano da un po’ visto che il procuratore del calciatore non ha dato mai l’idea di poter accettare l’offerta del Biscione.

L’Inter così sta cercando di piazzare Skriniar da novembre, anche alla luce dei suoi comportamenti. Secondo TuttoSport Marotta sta facendo di tutto pur di non perdere il calciatore a parametro zero. Infatti la Supercoppa Italiana vinta a Riad contro il Milan, non è servita a placare il malcontento del calciatore slovacco.

In casa Inter si cerca quindi subito il sostituto di Skriniar. Per avere il calciatore subito, il Paris Saint-Germain sarebbe disposto ad offrire tra i 10 ed i 15 milioni. I dirigenti nerazzurri però vorrebbero un’offerta da almeno 20 milioni di euro. Da fonti nerazzurre spunta la volontà di tenere il calciatore fino a fine stagione. Nonostante ciò di fronte ad un’offerta da 20 e più milioni, i nerazzurri potrebbero cedere subito il calciatore.

L’Inter pensa a Rodrigo Becao dell’Udinese e Tiago Djalo del Lille da acquistare nel corso del calciomercato di gennaio.

Inter, alla ricerca del sostituto di Skriniar: caccia al sostituto

In questo momento l’Inter si andrebbe a privare di Skriniar, senza avere ancora il sostituto. La società nerazzurra seppur il difensore dovesse andare via a zero, sarebbe pronta ad incassare 5-6 milioni dalla vendita di Nicolò Zaniolo da parte della Roma.

Infatti l’Inter potrebbe dire addio a Brozovic e Dumfries. Infatti sul centrocampista è in ballo uno scambio con il Barcellona che ha messo sul piatto Franck Kessie. Mentre per quanto riguarda il terzino olandese, sono diverse le squadre di Premier League interessate. Inoltre i nerazzurri avrebbero individuato in Taj Buchanan del Bruges il sostituto.